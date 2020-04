Enez Kaymakamından koronavirüste bilgi kirliliği uyarısı

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Enez ilçe Kaymakamı Elif Canan Tuncer, bilgi kirliliği oluşmaması için kendisi dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini isteyerek, "Şu an itibariyle Enez'de yaşayan ve Covid-19 testi pozitif çıkan hiçkimse yok. İleriki günlerde eğer çıkarsa, çıktığı mahalle veya köyü sizinle paylaşacağım" dedi.

Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, koronavirüs salgını nedeniyle şehirde gerekli tedbirlerin alındığını ve şu ana kadar sonucu pozitif çıkan herhangi bir vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Bilgi kirliliği oluşmaması için kendisi dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini isteyen Tuncer, "Böyle tedirgin dönemlerde yanlış haberler, dedikodular çok olur. Koronavirüs mücadelesinde Enez´de yaşanan her gelişmeden sizleri haberdar edeceğim. Bu konuda benim açıklamalarım dışındakilere itibar etmeyin lütfen. Şu an itibariyle Enez'de yaşayan ve covid-19 testi pozitif çıkan hiç kimse yok. İleriki günlerde eğer çıkarsa çıktığı mahalle veya köyü sizinle paylaşacağım. Böyle muhtemel bir durumda da yine panik yapmadan sıkı tedbirler uygulayarak üstesinden geleceğiz. Lütfen tedbirlere uyun güzel Enezliler ve çevrenizde uymayanları uyarın. Enez için yapacak çok şey var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2020-04-01 17:19:06



