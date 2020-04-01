Edirne'de, mobilya mağazasında korkutan yangın

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Ünsal YÜCELMurat YAYIN/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında KeşanMalkara karayolunun 2'nci kilometresindeki mobilya mağazasında meydana geldi. Mağazasının bodrum katındaki deposunda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine Keşan, Malkara ve Uzunköprü'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri deponun çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumanla kaplanan KeşanMalkara karayolunun bir bölümünde trafik tek şeritten sağlanıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL-Murat YAYIN

2020-04-01 20:52:32



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