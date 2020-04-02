Selimiye Camii’ne "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya asıldı

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Edirne’de 5 asırlık Selimiye Camii’nin minarelerinin arasına "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya asıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul'da yaptırılan ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya, Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği OsmanlıTürk sanatının ve dünya Mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camii'nin minarelerinin arasına asıldı.

Edirne'de yatsı ezanın okunmasıyla birlikte ışıkları yakılan mahya ile farkındalık oluşturuldu.

Ayrıca camii hoparlöründen yapılan duyuruda vatandaşların koronavirüse karşı alınan tüm önlemlere uymaları istendi.

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