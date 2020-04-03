Dr. Arpacı: “Hayatı otizmli bireylerimiz için daha kolay hale getirelim”

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, otizmin bir engel eğil, farkındalık olduğunu belirterek, “Hayatı otizmli bireylerimiz için daha kolay hale getirelim” dedi.

Dr. Önder Arpacı, yaptığı açıklamada otizmli bireylerin yamam ve eğitim alanlarını en iyi şekilde düzenlemeye devam edeceklerini açıkladı. Dr. Arpacı, “Otizmin bir engel değil farkındalık olduğu biliyoruz. Bu sebeple otizmli bireylerimizi farklılıkları ile kabul edip, hayatı onlar için daha kolay hale getirmeye çalışıyoruz. Artık onların ihtiyaç duydukları farklı eğitime her alanda karşılık veriyor, süreci en iyi ve sağlıklı hale getirmek için tüm desteğimizle ailelerimizin yanında oluyoruz. Otizmli çocuklarımızı ve gençlerimizin bizden daha üstün yönlerini parlatmaya, onların hayat ve eğitim alanlarını en iyi şekilde düzenlemeye devam edeceğiz. Onları olduğu gibi kabul edip, yapamadıklarına eğil, birden çok daha iyi yaptıklarına odaklanacağız. Çoğu zaman bizim başaramadığımız noktada onların başardıklarıyla gururlanacağız. Biz farkındayız, siz de farkında olun, hayatı otizmli bireylerimiz için daha kolay hale getirelim” ifadelerini kullandı.

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