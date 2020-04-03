Dr. Arpacı: “Hayatı otizmli bireylerimiz için daha kolay hale getirelim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dr. Arpacı: “Hayatı otizmli bireylerimiz için daha kolay hale getirelim”

İHA

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, otizmin bir engel eğil, farkındalık olduğunu belirterek, "Hayatı otizmli bireylerimiz için daha kolay hale getirelim" dedi.

Dr. Arpacı: “Hayatı otizmli bireylerimiz için daha kolay hale getirelim”

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, otizmin bir engel eğil, farkındalık olduğunu belirterek, “Hayatı otizmli bireylerimiz için daha kolay hale getirelim” dedi.
Dr. Önder Arpacı, yaptığı açıklamada otizmli bireylerin yamam ve eğitim alanlarını en iyi şekilde düzenlemeye devam edeceklerini açıkladı. Dr. Arpacı, “Otizmin bir engel değil farkındalık olduğu biliyoruz. Bu sebeple otizmli bireylerimizi farklılıkları ile kabul edip, hayatı onlar için daha kolay hale getirmeye çalışıyoruz. Artık onların ihtiyaç duydukları farklı eğitime her alanda karşılık veriyor, süreci en iyi ve sağlıklı hale getirmek için tüm desteğimizle ailelerimizin yanında oluyoruz. Otizmli çocuklarımızı ve gençlerimizin bizden daha üstün yönlerini parlatmaya, onların hayat ve eğitim alanlarını en iyi şekilde düzenlemeye devam edeceğiz. Onları olduğu gibi kabul edip, yapamadıklarına eğil, birden çok daha iyi yaptıklarına odaklanacağız. Çoğu zaman bizim başaramadığımız noktada onların başardıklarıyla gururlanacağız. Biz farkındayız, siz de farkında olun, hayatı otizmli bireylerimiz için daha kolay hale getirelim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Komşu’da feci kaza 20’den fazla tır bir birbirine girdi ölü ve yaralılar var
YEREL HABERLER ‘Komşu’da feci kaza 20’den fazla tır bir birbirine ...
Edirne’de market ve fırınlara korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Edirne’de market ve fırınlara korona virüs denetimi
(Görüntülü) 65 yaş ve üstüne dağıtılacak kolonyalar teslim ediliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) 65 yaş ve üstüne dağıtılacak kolonyalar ...
65 yaş ve üstüne dağıtılacak kolonyalar teslim ediliyor
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstüne dağıtılacak kolonyalar teslim ...
(Görüntülü) Polis, durdurdukları araçlardakilere neden dışarı çıktıklarını sordu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis, durdurdukları araçlardakilere ...
Polis, durdurdukları araçlardakilere neden dışarı çıktıklarını sordu
YEREL HABERLER Polis, durdurdukları araçlardakilere neden dışarı ...
Edirne'de koronavirüs nedeniyle bazı iş yerleri kapatılacak
YEREL HABERLER Edirne'de koronavirüs nedeniyle bazı iş yerleri ...
(Görüntülü) Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı (EK)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç ...
(Görüntülü) Selimiye Camii'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Selimiye Camii'ne 'Evde Kal Türkiye' ...
(Görüntülü)EDİRNE Selimiye Camii'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNE Selimiye Camii'ne 'Evde Kal ...
(Görüntülü) Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı (EK)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç ...
Meteoroloji'den Edirne için sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Edirne için sağanak uyarısı
Selimiye Camii’ne "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya asıldı
YEREL HABERLER Selimiye Camii’ne "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya ...
Selimiye Camii'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı
YEREL HABERLER Selimiye Camii'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı
Edirne'de, mobilya mağazasında korkutan yangın
YEREL HABERLER Edirne'de, mobilya mağazasında korkutan yangın
Mobilya mağazasında büyük yangın
YEREL HABERLER Mobilya mağazasında büyük yangın
Enez Kaymakamından koronavirüste bilgi kirliliği uyarısı
YEREL HABERLER Enez Kaymakamından koronavirüste bilgi kirliliği ...
(Görüntülü) Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç ...
(Görüntülü) Keşan'da özel hastaneden sosyal medyadaki asılsız ses kaydı için suç duyurusu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Keşan'da özel hastaneden sosyal medyadaki ...
Keşan'da özel hastaneden sosyal medyadaki asılsız ses kaydı için suç duyurusu
YEREL HABERLER Keşan'da özel hastaneden sosyal medyadaki asılsız ses ...
Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı
YEREL HABERLER Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça ...
(Görüntülü) İhtiyaç dışındaki iş yerlerinin kapatıldığı Keşan'da meydan ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İhtiyaç dışındaki iş yerlerinin ...
Edirne Valiliğinden kritik uyarı
YEREL HABERLER Edirne Valiliğinden kritik uyarı
Kepenk kapatılan Keşan'da, meydan ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kepenk kapatılan Keşan'da, meydan ve sokaklar boş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X