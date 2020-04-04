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Yaşlı vatandaş ile polis arasında ilginç diyalog Ağzında maskesi var, ama yasaktan haberi yok Çarşıda işlerim var dedi polis aracına binmek istemedi Caddeye girenlerin ateşi ölçülüyor

İHA

Edirne'de korona virüs salgını nedeniyle caddelerde dolaşan 65 yaş üzeri vatandaşları anonsla uyaran polis ekipleri daha sonra yaşlı vatandaşları polis aracıyla evlerine götürürken, yaşlı bir vatandaş ile polis arasında ilginç diyalog yaşandı.

Yaşlı vatandaş ile polis arasında ilginç diyalog Ağzında maskesi var, ama yasaktan haberi yok Çarşıda işlerim var dedi polis aracına binmek istemedi Caddeye girenlerin ateşi ölçülüyor

Edirne’de korona virüs salgını nedeniyle caddelerde dolaşan 65 yaş üzeri vatandaşları anonsla uyaran polis ekipleri daha sonra yaşlı vatandaşları polis aracıyla evlerine götürürken, yaşlı bir vatandaş ile polis arasında ilginç diyalog yaşandı.
Korona virüs salgını her geçen gün ülkemizde can yakmaya devam ederken bazı vatandaşlar alınan tedbirlere ısrarla karşı çıkıyor ve yapılan ikazlara kulak tıkıyor. Edirne’de korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların hayati ihtiyaçları olmadıkça evden çıkmalarının yasaklanmasına rağmen yaşlı vatandaşlar sokaklarda gezmeye devam ediyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs nedeniyle sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşları önce anonsla uyardı sonra tek tek toplayıp evlerine götürdü.

Çarşıda işlerim var dedi polis aracına binmek istemedi
Edirne’nin en işlek yerleri olan Saraçlar Caddesi ve Çilingirler Çarşısı'nda polis ekipleri denetimlerini sürdürürken 65 yaş üzeri bir vatandaş ile karşılaştı. Yaşlı vatandaşa uyarılarda bulunan polis ekibi, şahsı evine bırakacağını söylemesine rağmen yaşlı vatandaş çarşıda işlerinin olduğunu belirterek polis aracına binmek istemedi. Polis ekipleri de şahsa 3 bin 150 TL para cezası uygulayacaklarını anlatınca şahıs, polis ekiplerinin söylediği rakamı birkaç kez tekrar etti.

Ağzında maskesi var, ama yasaktan haberi yok
Polis aracına binmek istemediğini söyleyen yaşlı şahıs, 65 yaş üzeri kişilerin evlerinden çıkmamaları gerektiğini bilmediğini ve Vefa Sosyal Destek Grubundan haberinin olmadığını öne sürdü. Ancak şahsın ağzında maskesinin olması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekiplerinin yoğun ısrarı üzerine şahıs polis aracına binerek evine gitmeyi kabul etti.

Caddeye girenlerin ateşi ölçülüyor
Edirne İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, kent merkezinde bulunan halkın yoğun olarak kullandığı Saraçlar Caddesi ve Çilingirler Çarşısı'nın giriş ve çıkışlarına Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bariyerler konuldu. Hem emniyet ekiplerinin hem de belediye başkanlığına bağlı zabıtalar vasıtasıyla kullanımının sınırlandırılması ve caddeler üzerinde yoğunluk durumuna göre günün belirli saatlerinde geçici süre ile bazı iş yeri ve mağazaların kapalı tutulması hususunda belediyeye yetki verildi. Ayrıca Saraçlar Caddesine giren vatandaşların polis ekiplerince ateşi ölçülmeye başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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