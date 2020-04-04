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Edirne'de pazara gelenlerin ateşi ölçüldü, maske dağıtıldı

DHA

Edirne'de pazara gelenlerin ateşi ölçüldü, maske dağıtıldı


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de cumartesi günleri kurulan halk pazarına gelenlerin, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ateşleri ölçüldü, maske ve eldiven dağıtıldı. Pazarda, tezgahlar sosyal mesafeye göre düzenlendi.
Edirne Belediyesi halkın sıklıkla bir araya geldiği Cumartesi Pazarı´nda koronavirüs salgınına yönelik bir dizi önlem aldı. Giriş ve çıkışların tek bir kapıdan gerçekleştirildiği pazara gelenlerin ateşi ölçüldü, pazarcıların iki katı kadar vatandaşın içeri girmesine izin verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.
'TEBDİRLERİMİZİ ALARAK SALGINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Koronavirüse karşı çeşitli önlemler almaya devam ettiklerini ifade eden Tanrıkulu, "Pazarımızı sabah erkenden esnaf arkadaşlarımız ile birlikte açtık. Esnafımızın tezgahlarını 3´er metre aralıkla açmalarını sağladık, bu konunun önemini anlattık. Edirne Belediyesi olarak bütün birimlerimiz ile 7/24 çalışıyoruz. Biz Edirneliler için çok çalışıyoruz. Biz sokaklarda bu hastalık ile mücadele ediyoruz. Bulaşmasını engellemeye çalıyoruz. Edirne Belediyesi olarak çalışanlarımızla birlikte Edirnelilerden istediğimiz tek bir şey var. Lütfen evlerinde kalsınlar. Onlar evde kalsın, biz onlar için çok çalışıyoruz" dedi.
Pazar esnafından Ufuk Sarman, vatandaşın kurallara uyduğunu ifade ederek, "Koronavirüs çıktığından beri işlerimiz bozuk olsa da idare etmeye çalışıyoruz. Gelen vatandaşların da kurallara uyduğunu görüyoruz. Hemen hemen herkes maskelerini ve eldivenlerini takıp pazara geliyorlar. Biz de sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz alışveriş sırasında" diye konuştu.
Pazara alışveriş için gelen Abdülkadir Seyhan, elinden geldiği kadar maske takıp sosyal mesafeye uymaya çalıştığını belirtti. Alınan tedbirleri olumlu bulduğunu belirten Seyhan, "Ben şu an çalışmıyorum. Bütçem yettiği kadar alışveriş yapmak için pazara geldim. Maskemi ve eldivenimi takıp geldim. Vatandaşların da kurallara uyduğunu görüyorum. Bu güzel bir gelişme. Herkesin mecbur olmadıkça sokağa çıkmaması lazım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-04-04 16:05:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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