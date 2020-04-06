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Uzunköprü'de, toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu

DHA

Uzunköprü'de, toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu


Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirdeki toplu ulaşımın, halk pazarının kurulduğu perşembe günü hariç 15 gün süreyle durdurulmasına karar verildi.
Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında şehirdeki toplu ulaşımın, halk pazarının kurulduğu perşembe günü hariç 15 gün süreyle durdurulmasına karar verdi. Karar, Uzunköprü Minibüsçüler Kooperatifi'ne tebliğ edildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL
2020-04-06 13:06:28

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