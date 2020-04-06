Edirne'de 13 yaşındaki çocuk belinde tabancayla yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik denetim yapan polis, 13 yaşındaki D.K.'yi ruhsatsız tabanca ile yakaladı. Tabancaya el konulurken çocuk, halasına teslim edildi.<br>Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik Yenimescit Mahallesi'nde denetim yaptı.<br>Denetim sırasında polis ekipleri, D.K. adlı 13 yaşındaki çocuğun sokakta belinde tabancayla gezdiğini fark etti. Şarjör ve mermi bulunmayan ruhsatsız tabancaya el konulurken D.K., emniyete götürüldü. '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ile sokağa çıkma yasağına uymadığı için ceza uygulanan D.K., halası A.G.'ye teslim edildi. <br>Başlatılan soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-06 15:09:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.