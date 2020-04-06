Edirne Belediyesi, toplu ulaşımda maske dağıttı

<br>Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)Edirne Belediyesi, toplu ulaşımı kullanmak için minibüs duraklarına gelen vatandaşlara maske dağıttı.<br>Edirne Belediyesi bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kentte yayılmasını önlemek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale gelmesinin ardından belediye ekipleri, toplu taşıma kullanan vatandaşlara maske dağıttı. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli noktalarındaki bazı duraklarda sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara maske dağıtmaya başladı. Vatandaşlardan bu süreçte maske takmayı alışkanlık hale getirmelerini isteyen Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bildiğiniz gibi market, pazar, toplu ulaşım gibi toplu alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Hepimizin sağlığı için lütfen toplu alanlarda maske takmayı ihmal etmeyin. Sosyal mesafenizi koruyun. Bizler bu süreçte her zaman sizlerin yanınızdayız. İnanıyoruz ki, bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacak, tekrardan eski güzel günlerimize kavuşacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU<br>2020-04-06 15:58:09<br>

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