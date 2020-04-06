Edirne'de 29 ton kaçak toz dezenfektan ele geçirildi

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<br>Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA) EDİRNE'de, jandarma tarafından bir imalathaneye düzenlenen baskında kaçak üretilen 29 ton 550 kilo toz dezenfektan ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abdurrahim Mahallesi'ndeki bir imalathanede izinsiz dezenfektan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan baskında piyasa değeri 75 bin lira olan 29 ton 550 kilo kaçak toz dezenfektan ele geçirildi. Toz dezenfektanın suyla karıştırıldığında 15 bin litre dezenfektan elde edildiği bildirildi. Kaçak dezenfektana el konulurken, olayla ilgili 1 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL<br>2020-04-06 16:00:40<br>

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