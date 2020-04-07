Edirne'de hükümlüler günde 800 maske üretiyor

<br>Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında günde 800 maske üretiyor. Üretilen maskeler cezaevi personeli ve tutuklu ve hükümlülere dağıtılıyor.<br>Edirne Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu´ndaki hükümlüler, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretmeye başladı. Cezaevinde bulunan dikiş atölyesinde 6 mahkum günde 800 maske üretiyor. Üretilen maskeler yüksek ısı cihazında sterilize edilip, hijyenik koşularda paketleniyor, Adalet Bakanlığı personeli ile tutuklu ve hükümlülere gönderiliyor.<br>Cezaevi yetkilileri, günlük 400 üretimle başladıkları maske yapımında, kapasiteyi artırarak 800'e çıkardıklarını söyledi. Yetkililer, kapasitenin önümüzdeki günlerde artırılarak sağlık çalışanlarına da gönderileceği söyledi.<br>Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler tamamen kendi üretimi olan maskeleri takarak virüsten korunurken, cezaevi girişlerinde de salgına karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-04-07 08:23:11<br>

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