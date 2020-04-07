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Kendi işlerini kendileri görüyorlar Edirne’de cezaevinde bulunan hükümlüler, günde 800 adet maske üretiyor

İHA

Edirne'de, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlüler, Covid19 salgını ile mücadele kapsamında, hem kurum çalışanlarının hem de diğer hükümlülerin kullanımı için maske üretiyor. 6 hükümlü tarafından günde 800 maske üretiliyor.

Kendi işlerini kendileri görüyorlar Edirne’de cezaevinde bulunan hükümlüler, günde 800 adet maske üretiyor

Edirne’de, Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlüler, Covid19 salgını ile mücadele kapsamında, hem kurum çalışanlarının hem de diğer hükümlülerin kullanımı için maske üretiyor. 6 hükümlü tarafından günde 800 maske üretiliyor.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen Covid19 ile mücadele kapsamında, Edirne’de Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 6 hükümlü tarafından her gün 800 adet maske üretiliyor. Etüv cihazında sterile edildikten sonra hijyenik koşullarda paketlenen maskeleri, hem kurum çalışanları hem de cezaevinde bulunan diğer hükümlüler kullanıyor.
Öte yandan, Ceza İnfaz Kurumları’ndan Sorumlu Edirne Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın öngördüğü tedbirlerin en üst düzeyde ve titizlikle uygulandığını belirtilerek, söz konusu cezaevlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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