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Trakya Üniversitesi hastanesine 64 sağlık personeli alınacak

İHA

Trakya Üniversitesi, bölgenin ve Balkanların en büyük sağlık kuruluşu olan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 64 yeni sağlık personeli alacak.

Trakya Üniversitesi hastanesine 64 sağlık personeli alınacak

Trakya Üniversitesi, bölgenin ve Balkanların en büyük sağlık kuruluşu olan Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 64 yeni sağlık personeli alacak.
Sözleşmeli sağlık personeli kadroları için 52 hemşire, 1 diyetisyen, 1 eczacı, 10 sağlık teknikeri alımı gerçekleştirilecek. Açılan toplam 64 kadroya alınacak kişiler, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, 20 Nisan 2020 tarihine kadar, Trakya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sitesinden müracaat edebilecek. Başvuran adaylar, KPSS B grubu puanı esas alınarak sıralanacak ve sıralamada herhangi bir alt puan sınırı uygulanmayacak.
Bu süreçte, başvurulan kadro için istenmiş ise; sertifika, çalışma veya tecrübeye ilişkin belgeler sozlesmeli@trakya.edu.tr eposta adresine gönderilecek, şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilemeyecek. Lisans mezunu olarak başvuracak adaylar 2018 KPSSP3, ön lisans mezunu olarak başvuracak adaylar 2018 KPSSP93, ortaöğretim mezunu olarak başvuracak adaylar ise 2018 KPSSP94 puanını kullanarak başvurularını yapabilecek.
Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi’nin her geçen gün daha da büyüdüğünü ve güçlenerek yoluna devam ettiğini belirtti. Trakya Üniversitesi’nin bölgenin en fazla istihdam sağlayan kurumu olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Yeni çalışma arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla birlikte teknik altyapısı güçlü olan, yatak kapasitesi ve tıbbi cihaz bakımından ülkemizin önde gelen sağlık kurumları arasında yer alan üniversite hastanemiz daha da güçlenecek. Yeni işe alım sürecinin hayırlı olmasını diliyor, aramıza katılacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Öncelik Yoğun Bakım Hemşirelerine
İşe alım sürecinde, “Yoğun Bakım Hemşire” kadrolarına başvuran adaylar diğer “Hemşire” kadrolarına da başvuru yapabilecek ancak öncelikli olarak yoğun bakım hemşire başvuruları değerlendirmeye alınacak. KPSS B grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen pozisyon adedi kadar asıl aday belirlenecek. Asıl adayların dışında kalan diğer adaylar KPSS puan sıralamasına göre yedek olarak belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecek. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayıp teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan KPSS puan sıralamasına göre alım yapılacak.
Başvuracak Adaylarda Aranılan Koşullar
1. 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Alınmaya hak kazanan adaylar aciliyete binaen hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun olmaması. (Sağlık dahil).
4. Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
5. Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.
6. Son bir yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
*Diyetisyen, Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda çalıştırılacaktır.
*Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuru sayısının birden fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, tarih, saat ve sınav yeri ayrıca belirtilecektir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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