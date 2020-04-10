Trakya Üniversitesi uzaktan eğitime, ders içeriklerini zenginleştirerek devam ediyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için aldığı uzaktan eğitim kararı doğrultusunda, Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ortak çalışmaları ile hayata geçirilen “EDers Platformu” içeriğini zenginleştirmeye devam ediyor.

Laboratuvar ve uygulama dersleri hariç olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyesindeki tüm teorik dersler için kısa bir sürede hayata geçirilen ve öğrencilerin hizmetine sunulan asenkron uzaktan eğitim platformu öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Öğrencilerin, 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla ders içeriklerine farklı formatlarda erişim sağlayabildiği platformda, ders içeriği indirme rakamı 272 bin 689’a ulaştı. Eğitim sürecinin, bahar döneminde sadece EDers platformu üzerinden sürdürüldüğü Trakya Üniversitesinde, binden fazla öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve sistem üzerinden öğrencilerin erişimine sunulan içerik sayısı ise 39 bin 834’e ulaştı. Teknolojinin tüm olanakları kullanılarak oluşturulan uzaktan eğitim altyapısı ile hazırlanan asenkron sistemde öğrenciler, 39 bin 834 ders notu ve içeriğine https://eders.trakya.edu.tr/ adresinden erişim sağlayabiliyor. Trakya Üniversitesi öğretim elamanları tarafından hazırlanan ders içerikleri, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, güvenli bir şekilde, Trakya Üniversitesi veri tabanında saklı tutuluyor.

Diğer taraftan, uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan son kararlar doğrultusunda, öğretmen adayı olan son sınıf öğrencileri, uygulama çalışmalarındaki eksiklikleri ders, ödev ve dosya hazırlığı ile EDers platformu üzerinden telafi edilebilecek. 3+1 İş Yeri Uygulama Eğitimi konusunda Türkiye’deki öncü üniversitelerden biri olan Trakya Üniversitesinin bu kapsamdaki öğrencileri ve 7+1 İş Yeri Uygulama Eğitimi kapsamındaki öğrenciler, eksik kalan uygulama eğitimi ve sürelerini aynı şekilde, uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi şeklinde tamamlayabilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “YÖK’ün Covid19 salgını tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda Trakya Üniversitesi olarak vakit kaybetmeden çalışmalara başlayarak hızlı bir şekilde uzaktan eğitim alt yapımızı oluşturduk. Amacımız, bu süreçte öğrencilerimizin en iyi ve en hızlı şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamak. Bu kapsamda tüm birimlerimiz ve değerli hocalarımızın gerçekleştirdikleri çalışmalarla çok kısa sürede önemli bir mesafe kat ederek gerekli hazırlıkları tamamladık ve uzaktan erişim yoluyla öğrencilerimizin, Trakya Üniversitesinin alt yapısını kullanarak ders içeriklerine ulaşmasını sağladık. Öğrencilerimizi şimdiden çok özlemiş olsak da, bu süreçte ders içeriklerini zenginleştirmeye ve uzaktan eğitim sistemimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

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