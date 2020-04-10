Edirne'de yasaklara uymayan 9 kişiye 9 bin 436 lira ceza

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'de jandarma tarafından yapılan denetimlerde, koronavirüs önlemlerine uymayan 9 kişiye toplam 9 bin 436 lira para cezası uygulandı.<br>Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyündeki bir bakkalda 5 kişinin alkol aldığını belirledi. 5 kişiye 'sosyal mesafe koruma kuralına uymamak'tan toplam 1960 lira, 20 yaşın altında olduğu belirlenen bakkal kasiyerine ise ayrıca 20 yaş ve altında olanların sokağa çıkmaları yasak olması nedeniyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.<br>Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilindeki bir restoranda müşterinin oturarak yemek yemesine müsaade ettiği belirlenen işletmeciye ise 'emre aykırı davranış' suçundan 3 bin 150 lira ceza kesildi. Yayla ve Mecidiye köyü sahillerindeki denetimlerde ise 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma yasağına uymayan 3 kişiye toplam 1176 lira idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-10 17:10:18<br>

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