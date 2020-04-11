Karantinaya uymayarak işe giden kişiye 3 bin 150 lira ceza

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs şüphesi taşıyan bir hastaya temas ettiği değerlendirilen ve karantina altında bulunduğu evinden çıkarak, işe gittiği belirlenen A.İ.'ye, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.<br>Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs şüphesi taşıyan bir hastaya temas ettiği değerlendirilerek Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde karantinaya alınan A.İ.'nin, kurallara uymayarak işe gittiğini belirledi. A.İ.'ye adli soruşturma açılırken, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-11 09:29:30<br>

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