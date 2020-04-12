Keşanlılar ‘Sosyal Konser’ ile moral buldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar için belediye tarafından sokak konseri düzenlendi. Farkı mahallelerde eş zamanlı olarak başlayan sokak konserine vatandaşlar pencere ve balkonlardan eşlik etti.

Keşan’da korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar sokak dinletisiyle moral buldu. Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen ve Keşanlı müzisyenlerden oluşan grup tarafından verilen ‘Sosyal Konser’, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ve İspat Cami Mahallelerinde eş zamanlı olarak başladı. Müzisyenler başta Trakya türküleri olmak üzere, birçok şarkıyı seslendirdi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan konsere gerek mahalle sakinleri balkon ve pencerelerinden, gerekse canlı yayınları izleyen vatandaşlar da internet üzerinden katıldı.

Balkonlardan ve mesajlar ile gelen istek şarkıları çalan müzisyenleri dinleyen Keşanlılar evde kaldıkları bu süreçte moral depoladı. Bir taraftan şarkıları dinleyerek oynayan vatandaşlar, diğer taraftan telefonları aracılığıyla bu anları sevdikleriyle paylaştı.

Konserler sırasında vatandaşların oyuncak, kitap, giysi ve ev eşyası gibi kullanmadıkları eşyaları ihtiyaç sahiplerine iletmek için yardım kampanyası da yapıldı.

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