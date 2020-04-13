Parkta içki içen kişiye 'koronavirüs' cezası

<br>Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde parkta içki içen N.A.'ya koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 392 lira idari para cezası kesildi.<br>Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde N.A.'nın uyarılara rağmen şehir merkezindeki Cumhuriyet Parkı'nda içki içtiğini belirledi. Polis, N.A.'ya koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 392 lira idari para cezası kesti. N.A., polis ekiplerince parktan uzaklaştırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-13 10:35:06<br>
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