Pazarcı Robin Hood’lar

Edirneli pazarcılar, tıpkı yoksullara yaptığı yardımlarla tanınan kahraman Robin Hood gibi bir yardım kampanyasına imza atarak, yevmiyeyle çalışan, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan veya hiçbir geliri olmayan vatandaşlara hane hane meyve ve sebze dağıttı. Pazara gelen yaşlı vatandaşlara da yardım edilerek, pazarcı esnafının arabasıyla evlerine kadar bırakıldı.

Edirne Pazarcılar Odası yönetimi ve pazarcı esnafı, yevmiyeyle çalışan, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan veya hiçbir geliri olmayan vatandaşlara hane hane meyve ve sebze dağıttı. Bu zor günlerde ihtiyacı olan vatandaşlara ilaç gibi gelen yardımlar, pazarcı esnafı tarafından pazar yerinde poşetlenerek yüzlerce aileyle buluşturuldu.



“İnsanların ihtiyaçlarının çoğaldığını gördük”

Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır, “Ülkemizde bulunan korona virüsü salgını sebebi ile insanların ihtiyaçlarının çoğaldığını gördük. Bizde bunu göz önünde bulundurarak pazarcılar odası olarak bir yardım kampanyası düzenledik. 100 tane ailemize gıda ve erzak; sebze meyve yardımı yapmaya karar verdik” diye konuştu.



“Bu zor günlerde halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz”

Edirne Pazarcılar Odası Başkan Vekili Murat Yüksel de, “Pazarcılar odası ve tüm esnaf arkadaşlarımız olarak ihtiyaç sahiplerini belirleyip kuru bakliyat meyve, sebze her türlü ihtiyaçlarını evlerine kadar teslim edeceğiz. Bu zor günlerde pazarcı esnafı olarak halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.