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Koronavirüsü yenen Dr. Köse, kızının doğum gününü kutladı

DHA

Gurbet GÖKÇE/EDİRNE,(DHA) HASTASINDAN bulaşan koronavirüs nedeniyle geçen mart ayı ortalarında hastaneye yatırılan ve daha sonra durumu ağırlaşınca haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarından Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Selçuk Köse, normal servise alındı. Dün Edirne'de bulunan kızı Tilbe Nil'in telefonla 14'üncü doğum gününü kutlayan Köse, "Koronavirisü yendim" derken, kızı, "Bu benim en iyi doğum günü hediyem" dedi. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin sevilen doktorlarından Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr....

Koronavirüsü yenen Dr. Köse, kızının doğum gününü kutladı

<br>Gurbet GÖKÇE/EDİRNE,(DHA) HASTASINDAN bulaşan koronavirüs nedeniyle geçen mart ayı ortalarında hastaneye yatırılan ve daha sonra durumu ağırlaşınca haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarından Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Selçuk Köse, normal servise alındı. Dün Edirne'de bulunan kızı Tilbe Nil'in telefonla 14'üncü doğum gününü kutlayan Köse, "Koronavirisü yendim" derken, kızı, "Bu benim en iyi doğum günü hediyem" dedi.<br>Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin sevilen doktorlarından Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Selçuk Köse, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından hastalıkla enfekte olan ilk sağlık çalışanlarından biri oldu. Hastaneye yatırılan Dr. Köse, 17 Mart'ta durumu ağırlaşınca yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Durumu gittikçe kötüleşen ve verilen tüm destekleyici tedavilere rağmen hiçbir yanıt alınamayınca, Köse'ye dünyada da henüz deneme aşamasında olan mezenkimal kök hücre nakli uygulandı. Ancak bu tedaviden de tam olarak yanıt alınamadı. Bu kez sevenleri ve arkadaşları seferber oldu ve koronavirüs tedavisi için Çin'de de kullanılan ancak o tarihlerde henüz Türkiye'de bulunmayan 'Favipirapir' etken maddeli ilacı bulabilmek için duyurular yapıldı.<br>SON TESTİ 3 NİSAN'DA NEGATİF GELDİ<br>Dr. Selçuk Köse, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye'deki hastalarda kullanılmak üzere ithal edilen ve 23 Mart'ta Türkiye'ye de getirilen ilacın ilk verildiği hastalardan biri oldu. Dr. Köse'nin 19 ve 21 Mart'ta sonuçları pozitif çıkan testleri 3 Nisan'da negatifi gösterdi. Geçen hafta solunum cihazından ayrılan, ancak durumu kötüleşince tekrar entübe edilen Dr. Selçuk Köse, 7 Nisan'da cihazdan tamamen ayrıldı. <br>'EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM'<br>Normal servise alınan Dr. Köse, Edirne'de yaşayan kızı Tilbe Nil Köse ile cep telefonuyla görüntülü konuşarak, 14'üncü doğum gününü kutladı. Tilbe Nil, karşısında gördüğü babasına, "Bu kadar iyi beklemiyordum seni, vallahi çok iyi gözüktün" dedi. Dr. Köse ise, "Ne yapıyorsun bir tanem. Ben iyiyim, ben çok iyiyim. Kurtuldum işte gördüğün gibi, koronavirüsü de yendim" dedi. Tilbe Nil gözyaşları dökerek, "Alabileceğim en iyi doğum günü hediyesiydi gerçekten. Canım babam benim. Bu benim en iyi doğum günü hediyem" dedi.<br>DUYGUSAL KONUŞMALAR<br>Dr. Köse ile kızı Tilbe Nil arasında ise şu görüşme yaşandı:<br>Dr. Köse: Sen ne yapıyorsun?<br>Tilbe Nil: Derse girdim<br>Dr. Köse: Seni öpüyorum, çok seviyorum seni.<br>Tilbe Nil: Ben de seni<br>Dr. Köse: Yarından itibaren yeni telefon getirecekler. Gözlerim de görmüyordu pek, şimdi daha iyi seçmeye başladı. Artık daha net görüyorum. <br>Tilbe Nil: Sana televizyonda müzik mi izletiyorlar, maç mı? Sen maç sevmezsin ki. Babam daha futbolun kaç kişiyle oynandığını bildiğinden emin değilim. <br>Annesi: Müzik dinlesin, beynine çok iyi gelir. <br>Dr. Köse: Tamam dinleyeceğim. <br>Tilbe Nil: Yalnız, ilk görüştüğümüze göre çok iyi gözüküyorsun. Canlanmışsın resmen<br>Tilbe Nil: Edirne'ye daha sakin bir yer gibi bakıyorum, daha güvenli. Bu kadar iyi beklemiyordum seni, çok iyi gözüktün. Sana bir sürü video attım izledin mi?<br>Dr. Köse: Bir kısmına bakabildim, hepsini göremedim. Beynim dönüyor bazen bakamıyorum. Çocuk gibi oldum burada. <br>Tilbe Nil: Hayır, bence çok harikasın, saçmalama. <br>Dr. Köse: Öpüyorum seni<br>Tilbe Nil: Ben de seni öpüyorum.<br>DHA-Genel Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE<br>2020-04-13 17:05:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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