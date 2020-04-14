Karantinaya uymayıp, marketine giden kişiye para cezası

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<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs şüphesi taşıyan hastaya temas ettiği değerlendirilen ve karantinada bulunduğu evinden çıkarak, işlettiği markete giden G.A.'ya, 3 bin 150 liralık para cezası kesildi.<br>Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs şüphesi taşıyan hastaya temas ettiği değerlendirilerek, Yeni Mahalle'deki evinde karantinaya alınan G.A.'nın, kurallara uymayıp, Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Başar Caddesi'nde işettiği markete gittiğini belirledi. Bunun üzerine G.A. hakkında adli soruşturma başlatılırken, 3 bin 150 liralık da idari para cezası yazıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-14 11:16:18<br>

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