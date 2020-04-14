Edirne'de eczacı, koronavirüsten hayatını kaybetti

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<br>Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de, eczane işletmecisi Süreyya Zıpkınkurt (69), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.<br>Edirne'de eczacı Süreyya Zıpkınkurt'un, koronavirüsü şüphesiyle gittiği Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan evli ve 1 çocuk babası Zıpkınkurt, 17 gün yoğum bakım ünitesinde tedavi gördü. Zıpkınkurt, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Zıpkınkurt'un ölümü, yakınları ve sağlık camiasını hüzne boğdu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY<br>2020-04-14 12:26:05<br>

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