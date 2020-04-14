Edirne'de eczacı korona virüsten öldü

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Edirne'de bulunan Doruk Eczanesi sahibi 72 yaşındaki Süreyya Zıpkınkurt, Covid19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Fahri Uygar Güler, acı haberi odanın resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Başkan Güler, "Büyüğümüzü Covid19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz" açıklamasında bulundu.

Hayatını kaybeden Zıpkınkurt'un yaklaşık 1 aydır Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavi gördüğü öğrenildi.

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