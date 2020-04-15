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Trakya Üniversitesi’nden önemli başarı: Matematik ve Fizik Bölümleri akredite oldu

İHA

Trakya Üniversitesi, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve eğitim programlarının ulusal ve uluslararası standartlara ulaşması amacıyla başlatılan akreditasyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Trakya Üniversitesi’nden önemli başarı: Matematik ve Fizik Bölümleri akredite oldu

Trakya Üniversitesi, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve eğitim programlarının ulusal ve uluslararası standartlara ulaşması amacıyla başlatılan akreditasyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Akreditasyon çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi’nde, Biyoloji ve Kimya bölümlerinin ardından Matematik ve Fizik bölümleri de “Fen, Edebiyat, FenEdebiyat, Dil Tarih ve Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” (FEDEK) tarafından akredite edildi.
FEDEK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü 30 Eylül 2025, Fizik Bölümü ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar akredite edilmiş olurken, bu sayede Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki tüm bölümler akredite olma başarısını gösterdi. Akredite edilen programlar, sürekli iyileştirmenin ve kalitenin ön planda tutulduğu; şeffaf, hesap verebilir ve rekabetçi bir yapıyı sistemlerinde barındıran programlar olarak öne çıkıyor. Bu özellikleri, uluslararası kalite güvencesi normlarının işletildiği bağımsız kurumlarca sürekli olarak denetleniyor. Akredite bölümlerde eğitimin kalitesinin sürekliliği sağlanırken, bölümden mezun olan öğrenciler de önemli bir avantaj elde etmiş oluyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Şevket Erol Okan, Fen Fakültesi olarak eğitimde kaliteyi sürekli kılmak adına yoğun bir çaba ile çalıştıklarını vurgulayarak, “Üniversitemizde, FEDEK’ten bu akreditasyona sahip olan ilk bölümümüz Biyoloji oldu. Ardında Kimya bölümümüzü akredite ettik. Şimdi de Matematik ve Fizik bölümlerinin akreditasyonunu gerçekleştirilerek fakülte olarak tüm bölümlerimizin akredite olmasını sağladık. Yoğun emek gerektiren ve tüm öğretim elemanları ile idari çalışanların katkılarıyla sürdürülen çalışmalar sonucunda bu başarıyı elde ettik. Çağdaş, rekabetçi, yenilikçi, değişim ve gelişime her zaman açık olan, nicelik ve niteliği birlikte değerlendiren bir eğitimöğretim hizmeti sunmanın en önemli yolunun akreditasyondan geçtiğini biliyor, bu bilinç ve sorumluluk içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” diyerek söz konusu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise göreve geldikleri ilk günden bu yana akreditasyona verdikleri önemi vurgulayarak, “Trakya Üniversitesi olarak eğitimde akreditasyona büyük önem veriyoruz. Üniversitemizde Biyoloji Bölümü ile başlayan akreditasyon süreci, Kimya Bölümümüz, Tıp Fakültemiz, Yabancı Diller Yüksekokulumuz ve Hemşirelik Bölümümüzle devam etti. Bu süreçte, eğitimde kalite standartlarımızı yükseltme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürdük. Şimdi de Fen Fakültemiz çatısı altındaki Matematik ve Fizik bölümlerimizin de akredite olması oldukça mutluluk verici. Bu gelişmeyle, Fen Fakültemizin tüm bölümlerinin akredite olması bizi ayrıca gururlandırdı. Trakya Üniversitesi olarak eğitim ve yönetimde kalite ile standartların yükseltilmesi için büyük emek sarf ediyoruz. Akreditasyon, akademik ve idari yapıya ilişkin güvenilirlik ve yetkinlik konularını geliştirirken, öğrencilerimizin almış olduğu eğitim ve diplomanın dünya çapında tanınırlığını sağlıyor. Başta Fen Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Şevket Erol Okan Hocamız olmak üzere, bu önemli başaranın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Akreditasyonla ilgili çalışmalarımızı, üniversitemizin tüm fakülte ve bölümlerini kapsayacak şekilde, aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

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