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Edirne’de 6 bin apartmana ücretsiz el pompası ve solüsyon dağıtıldı Apartman yöneticileri ve sorumluları düzenle olarak dezenfekte yapacak

İHA

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi olan pandemi ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Edirne'de de valilik tarafından bir ilk gerçekleştirilerek, kent genelinde yaklaşık 6 bin apartmana el pompası ve solüsyon ücretsiz olarak dağıtıldı.

Edirne’de 6 bin apartmana ücretsiz el pompası ve solüsyon dağıtıldı Apartman yöneticileri ve sorumluları düzenle olarak dezenfekte yapacak

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi olan pandemi ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Edirne’de de valilik tarafından bir ilk gerçekleştirilerek, kent genelinde yaklaşık 6 bin apartmana el pompası ve solüsyon ücretsiz olarak dağıtıldı.
Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüsün temas noktasında daha çok yayılma gösterdiğine dikkat çekerek, özellikle bugüne kadar bir boşluk durumunda olan apartmanların durumlarını, yaptıkları organizasyonla dezenfeksyon noktasında ileri bir adıma götürdüklerini belirtti.
Vali Ekrem Canalp’in talimatıyla, el pompalarının temin edildiğini ve Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü tarafından üretilen solüsyonları, kent genelinde asansörü bulunan 3 bin apartmana ve toplamda 6 bine yakın apartmana ulaştırdıklarını dile getiren Uysal, pandemi ile mücadele kapsamında apartmanlarda gerçekleştirilecek dezenfekte çalışmaları ile önemli bir açığın bertaraf edileceğini kaydetti.

“Günde 56 defa solüsyonla apartman yöneticilerimiz dezenfekte edecek”
Uysal, “Kullandığımız solüsyon piyasadaki muadillerine göre kat ve kat üstün. 20 saniyede bütün virüsleri öldürüyor. Trakya Üniversitesi’nde bilim insanları tarafından ispatlandı. Üniversitedeki hocalarımız günde 2 ton solüsyon üretiyor. Apartmanlarımızın giriş kapıları, tırabzanlar, asansör düğmeleri yani yoğun olarak temas edilen yerler. Yani insanların giriş çıkış yaparken en çok kullandığı yerleri günde 56 defa solüsyonla apartman yöneticilerimiz dezenfekte edecek” dedi.
Uysal ayrıca, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş’in koordinasyonunda kurulan whatsapp gurupları ile el pompası ve solüsyon dağıtılan apartman yöneticileri ile gerektiğinde iletişim sağlandığını belirtti.

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