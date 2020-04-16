Keşan'da özel hastane koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki özel hastane, koronavirüs salgını nedeniyle 2 Mayıs 2020 tarihine kadar faaliyetlerine ara verdi.<br>Keşan'da faaliyet gösteren 48 yataklı özel hastane koronavirüs salgını nedeniyle 2 Mayıs 2020 tarihine kadar faaliyetlerini durdurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle, hem hastanemize gelecek olan hastalarımızı hem de personelimizi salgından korumak adına 2 Mayıs 2020 tarihine kadar hizmetimize ara vermiş bulunuyoruz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-16 19:09:57<br>
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