Keşan’da özel hastane faaliyetlerine ara verdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde faaliyet gösteren özel hastane korona virüs salgını sebebiyle, faaliyetlerine 2 Mayıs 2020 tarihine kadar ara verdi.

Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid19 pandemisi nedeniyle hem bize gelecek olan hastalarımızı hem de personelimizin sağlığını korumak adına 2 Mayıs 2020 tarihine kadar hizmetimize ara vermiş bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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