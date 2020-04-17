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Prof. Dr. Tan: “Arı ölümlerini önlemek için tarımsal ilaç kullanımına dikkat edilmeli”

İHA

Prof. Dr. Tan: “Arı ölümlerini önlemek için tarımsal ilaç kullanımına dikkat edilmeli”

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan, tarımsal faaliyetlerde hareketliliğin başladığı ilkbaharyaz dönemindeki mevsimsel toplu arı ölümlerine dikkat çekerek, tarım ilaçlarının kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
Bu dönemde meyve bahçelerinin bakımı, buğday tarlalarının gübrelenmesi ve ayçiçeğinde ekim hazırlıkları gibi çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan, “Bu dönemdeki tarımsal faaliyetlerden birisi de ilaçlama. İlkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte hastalık ve zararlılar uyanır, yabancı otlar gelişmeye başlar. Trakya gibi yoğun tarım yapılan bölgelerde bu etmenlerle kimyasal mücadele ağırlık kazanır. İçinde bulunduğumuz aylar, yazlık ekim yapılacak tarlalarda yabancı otlara, meyve bahçelerinde hastalık ve zararlılara, kanola tarlalarında zararlılara karşı ilaçlama yapılan dönemdir. Tarımsal ilaç kullanımı hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı çok hızlı sonuç veren, fakat çok dikkatli yapılması gereken bir uygulamadır. Çünkü bilinçsiz yapılan ilaçlamaların çevreye ve dolayısıyla insan sağlığına ciddi zararları vardır. Yanlış yapılan ilaçlama ekosistemdeki hassas dengeleri bozar. Bunun en çarpıcı örneği toplu arı ölümlerinde görülmektedir. Unutulmamalıdır ki, doğadaki arıların ve faydalı böceklerin toplu ölüm sebeplerinden birisi yanlış tarım ilacı kullanımıdır. Arılar ekonomik öneme sahip olan 200 kadar bitkinin tozlaşmasında etkili olan canlılardır. Arılar olmadan ayçiçeği, kanola, kavun, karpuz, biber, domates ve birçok meyve ağacı ürün veremez. Kısacası doğanın sürekliliği arılar ve benzeri tozlayıcı böceklerin faaliyetlerine bağlıdır” dedi.
Albert Einstein’ın “Arılar ölürse insanlar da ölür.” Sözünü hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Tan sözlerini şöyle tamamladı:
"Bölgemizin tarımsal sisteminde ilaç kullanımı üretim için gereklidir. Ancak doğru ilacın doğru zamanda ve uygun dozlarda kullanılmasına dikkat edilmelidir. Ucuz ve ruhsatsız, önerilmeyen ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Üreticilerimizin ilaç kullanımında mutlaka uzman kişilere danışması ve tarım teşkilatlarının yapmış olduğu uyarıları dikkate alması gerekir. Örneğin bu günlerde yapılacak süne ilaçlaması için, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü bütün köylerimize gereken uyarıları iletmiştir. Bu uyarılar göz ardı edilmemelidir. Arı ve benzeri böceklere zarar vermemek için, çevreye zararı en az olan ilaçların kullanılması, ilaçlamanın arıların aktif olmadığı sabah veya akşam saatlerinde yapılması ve çevredeki arıcıların bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.”

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