Ölmek üzereyken bulunan Kutup, iyileşmesinin ardından sahiplendirildi

<br>EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yaklaşık 10 ay önce ölmek üzereyken bulunup tedavi edilen Kutup isimli köpek, sahiplendirildi.<br>Kaleiçi semtinde vatandaşlar tarafından ölmek üzere bulunan sokak köpeği, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Genetik dokusundaki hasardan dolayı kemikleşme sorunu yaşadığı belirlenen ve Kutup adı verilen köpek, tedavisi kentte mümkün olmayınca İstanbul Veterinerlik Fakültesi'ne teslim edildi. Burada tedavi altına alınan Kutup, yaklaşık 10 ay sonra sağlığına kavuşarak, Edirne'ye geri getirildi. <br>Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 22 Dost Eli Derneği'nin 10 ay önce kendileri ile iletişime geçtiğini belirterek, "Alabay cinsi köpeğin tedaviye ihtiyacı olduğunu söylediler. Biz de belediye olarak İstanbul Veterinerlik Fakültesi ile bundan 4 yıl önce bir protokol yapmıştık. Oraya tedaviye gönderdik. Kutup, tedaviye cevap verdi. Şimdi çok güzel bir köpek oldu. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu dönemde, böyle güzel haberler vermek istiyoruz. Kutup'u sahiplendirdik. Yeni sahipleri ona çok iyi bakıyorlar. Ayrıca Edirnelilere de buradan seslenmek istiyorum; onlar evde kalsınlar, biz sokak hayvanlarına ekiplerimiz ve hayvansever dostlarımız ile birlikte çok güzel bakıyoruz. Onları besliyoruz. Yeter ki Edirneliler evlerinde kalsınlar" dedi.<br>22 Dost Eli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Esvet Kütük de Kutup'un 10 aylık tedavi ile iyileştiğini ve yeni hayatına 'merhaba' dediğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER<br>2020-04-17 12:59:19<br>

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