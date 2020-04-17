Halk eğitim öğretmenleri, hastane için 20 günde 33 bin maske üretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Halk eğitim öğretmenleri, hastane için 20 günde 33 bin maske üretti

DHA

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli 43 usta öğretici, koronavirüs salgınına karşı, devlet hastanesinin ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü olarak 20 günde yaklaşık 33 bin maske üretti. Talep olması durumunda hastane için tulum da üretileceği kaydedildi. Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda görev yapan 43 usta öğretici, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devlet hastanesinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 20 günde 33 bine yakın maske üretimi gerçekleştirdi. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan...

Halk eğitim öğretmenleri, hastane için 20 günde 33 bin maske üretti

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli 43 usta öğretici, koronavirüs salgınına karşı, devlet hastanesinin ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü olarak 20 günde yaklaşık 33 bin maske üretti. Talep olması durumunda hastane için tulum da üretileceği kaydedildi.<br>Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda görev yapan 43 usta öğretici, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devlet hastanesinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 20 günde 33 bine yakın maske üretimi gerçekleştirdi. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, halk eğitim merkezini ziyaret ederek, kurum müdürü Ertan Badem ve usta öğreticilerden bilgi aldı.<br>Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde koronavirüsle mücadele kapsamında 20 günde yaklaşık 33 bin maske üretildiğini belirterek, "Günde yaklaşık 3 bin maske üretiliyor. Bunun yanında devlet hastanesinden gelecek talep doğrultusunda da tulum, galoş gibi ekipmanların dikimi gerçekleştirilecek" dedi.<br>43 USTA ÖĞRETİCİ MASKE ÜRETİYOR<br>Usta öğretici Sevil Öztürk, koronavirüse karşı Keşan Devlet Hastanesi'nin ihtiyacını karşılamak amacıyla maske üretimi yaptıklarını ifade ederek, "Aşama aşama maskelerimizi üretiyoruz. Verilen ölçülerde maskeleri kesiyoruz. Buruna yerleştirilecek telleri maskeye ekliyoruz. Katlamadan sonra ipleri maskeye dikiyoruz. Bu maskeler toplu olarak hastaneye ulaştırılıyor ve orada sterilizasyondan geçiriliyor. Burada 43 usta öğretici maske üretiyor" diye konuştu.<br>Bedriye Gül de, hastaneden talep olması halinde tulum ve bone de üretmeye hazır olduklarını söyledi. Ayşe Özer Yılmaz da maske ihtiyacına cevap vermek adına gönüllü olarak maske ürettiklerini kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-17 13:53:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ölmek üzereyken bulunan Kutup, iyileşmesinin ardından sahiplendirildi
YEREL HABERLER Ölmek üzereyken bulunan Kutup, iyileşmesinin ardından ...
Prof. Dr. Tan: “Arı ölümlerini önlemek için tarımsal ilaç kullanımına dikkat edilmeli”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tan: “Arı ölümlerini önlemek için tarımsal ...
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda uygulamalı eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda ...
Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından önemli başarı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire ...
Keşan’da özel hastane faaliyetlerine ara verdi
YEREL HABERLER Keşan’da özel hastane faaliyetlerine ara verdi
Keşan'da özel hastane koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verdi
YEREL HABERLER Keşan'da özel hastane koronavirüs nedeniyle ...
(Görüntülü) Edirne Valiliği'nden her apartmana dezenfektan cihazı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne Valiliği'nden her apartmana ...
Edirne Valiliği'nden her apartmana dezenfektan cihazı
YEREL HABERLER Edirne Valiliği'nden her apartmana dezenfektan ...
Edirne’de 6 bin apartmana ücretsiz el pompası ve solüsyon dağıtıldı Apartman yöneticileri ve sorumluları düzenle olarak dezenfekte yapacak
YEREL HABERLER Edirne’de 6 bin apartmana ücretsiz el pompası ve ...
(Görüntülü) KIZILAY, KAPI KAPI GEZİP YEMEK DAĞITIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIZILAY, KAPI KAPI GEZİP YEMEK DAĞITIYOR
Kızılay, kapı kapı gezip yemek dağıtıyor
YEREL HABERLER Kızılay, kapı kapı gezip yemek dağıtıyor
(Görüntülü) Edirne'de cezaevlerinden tahliyeler başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'de cezaevlerinden tahliyeler ...
Edirne'de cezaevlerinden tahliyeler başladı
YEREL HABERLER Edirne'de cezaevlerinden tahliyeler başladı
(Özel Haber) Altın rekora koşuyor, vatandaş yastık altındakini bozduruyor
YEREL HABERLER (Özel Haber) Altın rekora koşuyor, vatandaş yastık ...
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden “Dünya Sanat Günü”ne özel sanal sergi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden ...
Trakya Üniversitesi’nden önemli başarı: Matematik ve Fizik Bölümleri akredite oldu
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi’nden önemli başarı: Matematik ve ...
Edirne’de Lavanta ekimi yapıldı
YEREL HABERLER Edirne’de Lavanta ekimi yapıldı
Keşan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 kişiye 131 bin lira ceza
YEREL HABERLER Keşan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 kişiye ...
(Görüntülü) Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, sağlıkçılar için maske üretiyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fabrikadaki makinelerini evlerine ...
Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, sağlıkçılar için maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X