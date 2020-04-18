Uzmanından uyarı: Bu dönemde meyve tüketirken dikkat “Et ürünlerinin yanı sıra nohut ve yeşil mercimek tüketin”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uzmanından uyarı: Bu dönemde meyve tüketirken dikkat “Et ürünlerinin yanı sıra nohut ve yeşil mercimek tüketin”

İHA

Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, bugünlerde bağışıklığını güçlendirmek için çok sayıda meyve tüketen vatandaşlara uyarılarda bulunarak, bağışıklı ekstra güçlendirmek için ekstra meyve tüketiminin yağlanmaya sebebiyet vererek vücudun daha çok yorulmasına neden olacağını belirtti.

Uzmanından uyarı: Bu dönemde meyve tüketirken dikkat “Et ürünlerinin yanı sıra nohut ve yeşil mercimek tüketin”

Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, bugünlerde bağışıklığını güçlendirmek için çok sayıda meyve tüketen vatandaşlara uyarılarda bulunarak, bağışıklı ekstra güçlendirmek için ekstra meyve tüketiminin yağlanmaya sebebiyet vererek vücudun daha çok yorulmasına neden olacağını belirtti.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde uykunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyeni Tuğçe Daloğlu, günde 78 saatlik uykunun önemli olduğunu ifade etti. Geç yatıp geç kalkılmamasına da dikkat çeken Daloğlu, ayrıca günde 2,5 litre su tüketilmesi çağrısında bulundu.

“Et ürünlerinin yanı sıra nohut ve yeşil mercimek tüketin”
Sebze ve meyvelerin bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli rol oynadığını vurgulayan Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyeni Tuğçe Daloğlu, yumurta tüketiminin de faydalı olduğunu belirtti. Et ürünlerinin yanı sıra nohut ve yeşil mercimeğin tüketiminin de çok önemli olduğunun altını çizen Daloğlu, “sebze ve meyveler vücuda giren virüslerle savaşmak için önemlidir” açıklamasında bulundu.

“Fazla meyve tüketmeye veya meyvelerin suyunu sıkmaya gerek yok”
Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için günde 1020 adet portakal yemeğe veya meyvelerin suyunu sıkmaya gerek olmadığını ifade eden Daloğlu, her gün 2 adet meyve tüketiminin bağışıklığı güçlü tutacağını belirtti. Bu süreçte bağışıklığı ekstra güçlendirmek için ekstra meyve tüketiminin yağlanmaya sebebiyet vereceğini vurgulayan Daloğlu, vücudun daha çok yorulacağını söyledi.

“Düşük kalorili ya da çok yüksek kalorili beslenmek bağışıklığa zarar verir”
Şeker ve şekerli gıdalardan uzak durulması çağrısında da bulunan Daloğlu, “Bağışıklığın savaşması gereken hali hazırda virüsler olabilirken, bağışıklığımız ekstra bunlarla savaşmak zorunda kalmasın. Düşük kalorili ya da çok yüksek kalorili beslenmek bunlar bağışıklığa zarar verir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keşan'da Güven ve Huzur Uygulaması
YEREL HABERLER Keşan'da Güven ve Huzur Uygulaması
(Görüntülü) Keşan'da drone ile dezenfeksiyon çalışması başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Keşan'da drone ile dezenfeksiyon ...
Drone ile havadan dezenfeksiyon
YEREL HABERLER Drone ile havadan dezenfeksiyon
(Görüntülü) Halk eğitim öğretmenleri, hastane için 20 günde 33 bin maske üretti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Halk eğitim öğretmenleri, hastane için 20 ...
Halk eğitim öğretmenleri, hastane için 20 günde 33 bin maske üretti
YEREL HABERLER Halk eğitim öğretmenleri, hastane için 20 günde 33 ...
Ölmek üzereyken bulunan Kutup, iyileşmesinin ardından sahiplendirildi
YEREL HABERLER Ölmek üzereyken bulunan Kutup, iyileşmesinin ardından ...
Prof. Dr. Tan: “Arı ölümlerini önlemek için tarımsal ilaç kullanımına dikkat edilmeli”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tan: “Arı ölümlerini önlemek için tarımsal ...
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda uygulamalı eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda ...
Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından önemli başarı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire ...
Keşan’da özel hastane faaliyetlerine ara verdi
YEREL HABERLER Keşan’da özel hastane faaliyetlerine ara verdi
Keşan'da özel hastane koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verdi
YEREL HABERLER Keşan'da özel hastane koronavirüs nedeniyle ...
(Görüntülü) Edirne Valiliği'nden her apartmana dezenfektan cihazı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne Valiliği'nden her apartmana ...
Edirne Valiliği'nden her apartmana dezenfektan cihazı
YEREL HABERLER Edirne Valiliği'nden her apartmana dezenfektan ...
Edirne’de 6 bin apartmana ücretsiz el pompası ve solüsyon dağıtıldı Apartman yöneticileri ve sorumluları düzenle olarak dezenfekte yapacak
YEREL HABERLER Edirne’de 6 bin apartmana ücretsiz el pompası ve ...
(Görüntülü) KIZILAY, KAPI KAPI GEZİP YEMEK DAĞITIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIZILAY, KAPI KAPI GEZİP YEMEK DAĞITIYOR
Kızılay, kapı kapı gezip yemek dağıtıyor
YEREL HABERLER Kızılay, kapı kapı gezip yemek dağıtıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X