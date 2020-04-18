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Edirnelilerin akın ettiği caddeye girişleri engellemek için alt yapı çalışması başlatıldı

DHA

Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı aldığı tüm önlemlere rağmen vatandaşların uğrak yeri olan Saraçlar Caddesi'ndeki kalabalığı engelleyememesi üzerine caddede iş makineleriyle alt yapı çalışmaları başlattı. Halkın caddeye çıkışını engellemek için çalışma başlattıklarını söyleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan; "Kalabalık olan her yeri kazacağız. İnsanlar bir yere çıkmaya devam ediyorsa biz orayı kazacağız" dedi. Edirne'de halkın yoğun olarak bulunduğu en önemli caddesi Saraçlar Caddesi'ne koronavirüs tedbirleri kapsamında bariyerler...

Edirnelilerin akın ettiği caddeye girişleri engellemek için alt yapı çalışması başlatıldı

<br>Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı aldığı tüm önlemlere rağmen vatandaşların uğrak yeri olan Saraçlar Caddesi'ndeki kalabalığı engelleyememesi üzerine caddede iş makineleriyle alt yapı çalışmaları başlattı. Halkın caddeye çıkışını engellemek için çalışma başlattıklarını söyleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan; "Kalabalık olan her yeri kazacağız. İnsanlar bir yere çıkmaya devam ediyorsa biz orayı kazacağız" dedi.<br>Edirne'de halkın yoğun olarak bulunduğu en önemli caddesi Saraçlar Caddesi'ne koronavirüs tedbirleri kapsamında bariyerler çekilerek, halkın girişine kısıtlama getirildi. Trafiğe kapalı bulunan cadde üzerindeki banklar kaldırılırken, bazı iş yeri kapatıldı. Ancak vatandaşların tüm önlemlere rağmen havaların da ısınmasıyla caddeye akın etmesi üzerine belediye, valilik ile temasa geçerek, kalabalığın önüne geçmek için caddede altyapı çalışması yapmaya karar verdi. Caddenin girişinden itibaren kepçeyle kazıya başlayan ekipler, içme suyu hattı çalışmaları başlattı. <br>'ALTYAPI ÇALIŞMASIYLA VATANDAŞLARIN GEZMESİNİ ÖNLEMEK İSTEDİK'<br>Çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşların caddeye girişlerini önlemek adına bu uygulamaya gittiklerini söyledi. Vatandaşların yıllardan gelen alışkanlıkla, işleri olmamasına rağmen caddeye akın ettiğini söyleyen Gürkan, "Evet insan sayısını çok azalttık, dükkanların birçoğu kapandı ama vatandaşlarımızın yıllara sari alışkanlığından dolayı, hele hele havaların da iyileşmeye başlamasından dolayı bir bakıyoruz ki, hiçbir işleri yok ama caddeye gelmişler. Bir taraftan da Edirne'de aralık ayında altyapı çalışmalarına başlamıştık. Geçtiğimiz gün sayın vali ile konuşurken bunu dile getirdim. Dedim ki, hazır Saraçlar Caddesi boş, biz de orada altyapı çalışmasına başlayalım bu boşluktan istifade ederek. Tabi diğer bir amacı da altyapı çalışmasıyla buraları biraz engelleyelim ki vatandaşların gelmesini de, gezmesini de biraz daha zor hale getirelim" dedi.<br>'BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURDUK'<br>Vatandaşları nazik şekilde uyarmalarına rağmen caddeye gelmeye devam ettiklerini kaydeden Gürkan, "Nazik bir şekilde uyararak onları sokağa çıkmaktan vazgeçirmeye çalışıyoruz ama buna rağmen çıkıyor vatandaşlar. Biz de bir taşla iki kuş vurma misali, hem bu boşlukta sirkülasyon sayısı çok azalmışken şehrin en işlek caddesinin alt yapısını bitirelim istedik, hem de altyapıya başlayarak Saraçlar Caddesi'ni girilmez hale getirelim ki vatandaşlarımız çok zorunlu olmadıkça bu caddeye gelmesinler, burada toplanmasınlar ve temas riskini, olasılığını azaltalım dedik" diye konuştu.  <br>'KALABALIK OLAN HER YERİ KAZACAĞIZ'<br>Başkan Gürkan, kentte kalabalık olan her yerde bu yöntemi deneyeceklerini belirterek, "Biz kalabalık olan her yeri kazacağız. İnsanlar bir yere çıkmaya devam ediyorsa biz orayı kazacağız. Dolayısıyla bu şekilde insanların oraya daha az gitmesini sağlayacağız. Aslında bu da bir taraftan hijyen önlemi. Çünkü gördüğünüz gibi burasının çok acil bir durumu yoktu, sadece içme suyu hattını değiştirecektik. Ama baktık ki insanları Saraçlar Caddesi'ne çıkmaktan vazgeçiremiyoruz, biz de en azından bu şekilde hem işimiz olsun hem de insanları biraz sokağa çıkmaktan engelleyelim diye düşündük" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-04-18 16:30:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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