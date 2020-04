(Görüntülü) Kakava Şenlikleri ve Kırkpınar Güreşleri sembolik yapılacak (ARŞİV)

EDİRNE Belediyesi tarafından her yıl 56 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sembolik olarak gerçekleştirilecek. Edirne'de 29 Haziran -5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise salgının sürmesi halinde 2 başpehlivanın katılımıyla sembolik de olsa yapılacak.<br>Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Sarayiçi'nde binlerce kişinin katılmıyla 5-6 Mayıs tarihlerinde coşku içinde kutlanıyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sarayiçi bölgesinde yakılan ateşle Romanların baharın gelişini kutladığı şenliklerin, bu yıl çok az sayıda katılımcıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Vali, Belediye Başkanı ve Çeribaşı'nın Kakava ateşini, sosyal mesafeye uyarak yakacağını söyleyen Gürkan, Kakava'nın 1400 yıldır devam eden bir gelenek olduğunu belirtti. Gürkan, şöyle dedi:<br>"Biliyorsunuz salgın dolayısıyla Bando ve Ciğer Festivalini erteledik, bir çok etkinliği erteledik, bu gidişle Kakava da ertelenecek. Daha doğrusu ertelenmesi söz konusu değil çünkü Kakava 1400 yıldır 5 Mayıs'ta yapılıyor. Bazı festivalleri ertelersiniz ama Kakava için bu söz konusu değil. 1400 yıllık bir gelenek, her ortamda devam etmiş aynı Kırkpınar gibi. Dolayısıyla 5 Mayıs günü, sosyal mesafeyi de dikkate alarak, vatandaşın sağlığını da dikkate alarak sadece ben, sayın valimize arz edeceğim katılırsa o ve bir de Romanları temsilen çeribaşı arkadaşımızı alacağız, ateşi üçümüz yakarak Kakava geleneğini sembolik de olsa devam ettirmiş olacağız. Yani 5 Mayıs akşamı saat 18.00'da sosyal mesafeli bir ateş yanmış olacak Sarayiçi'nde. Gelenekler önemli, sağlık daha önemli. Sağlığı koruyarak geleneklerimizi sürdüreceğiz."<br>'KIRKPINAR, SEMBOLİK DE OLSA 2 BAŞPEHLİVANLA YAPILACAK'<br>Salgının devam etmesi durumunda, 29 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri için de ileriki bir tarihi işaret eden Gürkan, "Kırkpınar biliyorsunuz 658 yıldır her ortamda devam eden bir geleneğimiz. Savaşta, barışta, yoklukta, varlıkta Kırkpınar hep devam etmiş. Kırkpınar'ın en övündüğümüz yönlerinden birisi kesintisiz olması. Dünyada Olimpiyatların bile kesintisi var ama Kırkpınar'ın yok. Bu yıl 29 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında 659'uncusunu yapacaktık. O tarihe kadar krizin biteceğini öngörüyoruz ama bitmezse 31 Aralık'a kadar zamanımız var. Kırkpınar'ı sembolik de olsa güvenlik tedbirlerini alarak 2 başpehlivanla da olsa yapmak niyetindeyiz. 658 yıllık bir geleneğin sürekliliğini sağlamak da görevlerimizden birisi ama sağlık koşullarına, hijyen koşullarına azami dikkat ederek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne <br>2020-04-18 17:05:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.