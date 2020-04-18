Keşan'da yasaklara uymayan bir kıraathane mühürlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde açık olan kıraathane mühürlendi.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi. Yapılan denetimler sırasında İspat Cami Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanenin açık olduğu tespit edilmesi üzerine, iş yerine Kabahatler Kanunu'nda yer alan Emre Aykırı Davranış'tan 392 TL idari işlem yapıldı. Zabıta görevlilerine bilgi verilmesinin ardından ise Hıfzıssıhha kurallarına uymamaktan işyeri mühürlendi.

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