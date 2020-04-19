Trakya'da kanola, tarlaları sarıya boyadı

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çiftçinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanolanın çiçeklenmesiyle tarlalar, sarıya büründü. Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, "Kanola, hububat ve ayçiçeğinden sonra ekiliş anlamında yerini aldı. Bölge için önemli bir bitki. Kuraklıktan çok etkilenen arazilerin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor" dedi.<br>Edirne'de tarım arazilerine ekili kanolanın çiçek açmasıyla ovalar, sarı renkle kaplandı. Trakya'da çiftçinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemlerde yüksek verimi nedeniyle buğday yerine tercih edilirken, ayçiçeğine ise rakip oldu. TAR-DER Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, kanolanın, ayçiçeğine alternatif ürün olarak son yıllarda daha fazla tercih edildiğini belirterek, "Özellikle yağ açığını kapatmak amacıyla ekilen bir ürün. Kanolanın 1 yıllık üretim periyoduna baktığınız zaman özellikle eylül, ekim aylarında ekilip, kasımda gelişerek kış şartlarında yetiştirilen bir ürün. Kışın akabinde baharın ilk aylarında gelişerek bu günlerde gördüğümüz şekilde sarı rengiyle doğayı güzelleştiriyor" diye konuştu. <br>'SEZONDA DÖNÜMDEN 250- 500 KİLO VERİM ALINABİLİYOR'<br>Kanolanın, yaz mevsiminin ilk aylarında kuraklıktan etkilenen kıraç arazilere ekilmesi gerektiğini kaydeden Açar, "Bu arazileri değerlendirmek anlamında çok önem taşıyor. Ayçiçeği gibi yazlık ürünleri ekiyoruz. Ancak kuraklıktan etkilenen bu kıraç arazilerin değerlendirilmesi anlamında kanola önemli bir bitki. Eylül, ekim aylarında kanola ekimini yaparak kışın yağan yağmurlar o kıraç yerleri çok güzel değerlendirebiliriz. Özellikle Trakya'da kıraç arazilerin ekilişine baktığımız zaman sezonda dönümden 250 ile 500 kilo arasında verim alınabiliyor" dedi.<br>Lütfü Açar, kanolanın bundan sonraki süreçte tohumlamaya geçeceğini dile getirerek, "Kanola bundan sonra olgunlaşma dönemine girecek. Haziran ve temmuz aylarında da hasadı yapılacak. Kanola, hububat ve ayçiçeğinden sonra ekiliş anlamında yerini aldı. Bölge için önemli bir bitki. Kuraklıktan çok etkilenen arazilerin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-19 09:41:39<br>

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