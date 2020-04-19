'65 yaş' yasağı olan dededen torununa sürpriz doğum günü kutlaması

<br>EDİRNE, (DHA) KÜTAHYA´da yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ´65 yaş´ yasağı olan Süleyman Orhan (65), Edirne´deki torunu Belinay Orhan´ın 8'inci yaş gününü belediye aracılığıyla pasta göndererek kutladı.<br>Kütahya´da oturan Süleyman Orhan, Edirne´de yaşayan torunu Belinay Orhan´a doğum gününde sürpriz yapmak istedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaşında olması nedeniyle sokağa çıkamayan Orhan, Edirne Belediyesi´ni arayarak, bu yıl torununun yanında olamayacağını, kendisi adına torunu Belinay´a doğum günü pastası ulaştırılmasını rica etti. Bunun üzerine Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, belediye personeli ile birlikte Belinay´ın ailesinin evine gitti. Apartman girişinde doğum günü pastasının mumlarını yakan Tanrıkulu, daha sonra zili çaldı. Kapıyı kardeşi ile birlikte açan Belinay Orhan, çok şaşırdı. Belinay´ın doğum gününü kutlayan Tanrıkulu, "Bu Kütahya´dan, dedenden sürpriz. Deden bizi aradı. Biz de Edirne Belediyesi olarak doğum günü pastasını sana getirmek istedik" diye konuştu.<br>Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, ayrıca Belinay´a hediyeler verip, dedesi ve babaannesi ile konuşturdu.<br>Sürpriz dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Belinay Orhan ise dedesi ve babaannesi ile belediyeye teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER<br>2020-04-19 13:21:57<br>
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