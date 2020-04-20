Edirne'de derneğe baskın; 6 kişiye 'kumar' ve 'sosyal mesafe' cezası

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, baskın yapılan dernekte kumar oynayan 5 kişi ile 1 görevliye, 'kumar oynamak' ve 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 26 bin 430 lira ceza uygulandı.<br>Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki dernek bürosunda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, C.K., R.K., L.S., K.G. ve U.Ş.K. ile dernek görevlisi O.A.'yı kumar oynarken yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 60 kumar oyun pulu, 52 iskambil kağıdı, 5 yazboz kağıdı, 3 not defteri ile kumardan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 150 lira ele geçirildi. Emniyete götürülen 5 kişi ile 1 görevliye, 'kumar oynamak'tan 1225'er lira ve 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan 3 bin 180'er lira olmak üzere toplam 26 bin 430 liralık para cezası kesildi. Dernek görevlisi O.A. hakkında ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-20 17:42:03<br>

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