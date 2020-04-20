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Bisiklet ve ayakkabı çalan 2 çocuğa, '20 yaş altı' cezası

DHA

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çaldıkları 2 bisiklet, 6 çift ayakkabı ve terlikler ile yakalanan S.G. (14) ve İ.Ö. (14), ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çocuklara, dışarıda oldukları için '20 yaş altı' yasağı nedeniyle 3 bin 180'er lira ceza yazıldı.  Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi İspat Sokak üzerinde devriye görevi yaptıkları sırada, daha önce de 'hırsızlık' suçlarından kaydı bulunan S.G. ve İ.Ö.'nün gidonlarında poşetler asılı 2 bisikleti ellerinde götürdüklerini gördü. Polisin durdurduğu 2 çocuk, bisiklet ve poşetlerde...

Bisiklet ve ayakkabı çalan 2 çocuğa, '20 yaş altı' cezası

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çaldıkları 2 bisiklet, 6 çift ayakkabı ve terlikler ile yakalanan S.G. (14) ve İ.Ö. (14), ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çocuklara, dışarıda oldukları için '20 yaş altı' yasağı nedeniyle 3 bin 180'er lira ceza yazıldı. <br>Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi İspat Sokak üzerinde devriye görevi yaptıkları sırada, daha önce de 'hırsızlık' suçlarından kaydı bulunan S.G. ve İ.Ö.'nün gidonlarında poşetler asılı 2 bisikleti ellerinde götürdüklerini gördü. Polisin durdurduğu 2 çocuk, bisiklet ve poşetlerde bulunan 6 çift ayakkabı ile terliği, aynı sokakta bulunan apartmandan çaldıklarını söyledi. S.G. ve İ.Ö., gözaltına alınırken, bisikletler ile ayakkabı ve terliklere el koyuldu.<br>S.G. ve İ.Ö., emniyette ifadeleri alınıp, serbest bırakıldı. Çocuklara, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle 3 bin 180'er liralık idari para cezası kesildi. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-20 18:02:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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