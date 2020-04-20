Bisiklet ve ayakkabı çalan 2 çocuğa, '20 yaş altı' cezası

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çaldıkları 2 bisiklet, 6 çift ayakkabı ve terlikler ile yakalanan S.G. (14) ve İ.Ö. (14), ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çocuklara, dışarıda oldukları için '20 yaş altı' yasağı nedeniyle 3 bin 180'er lira ceza yazıldı. <br>Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi İspat Sokak üzerinde devriye görevi yaptıkları sırada, daha önce de 'hırsızlık' suçlarından kaydı bulunan S.G. ve İ.Ö.'nün gidonlarında poşetler asılı 2 bisikleti ellerinde götürdüklerini gördü. Polisin durdurduğu 2 çocuk, bisiklet ve poşetlerde bulunan 6 çift ayakkabı ile terliği, aynı sokakta bulunan apartmandan çaldıklarını söyledi. S.G. ve İ.Ö., gözaltına alınırken, bisikletler ile ayakkabı ve terliklere el koyuldu.<br>S.G. ve İ.Ö., emniyette ifadeleri alınıp, serbest bırakıldı. Çocuklara, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle 3 bin 180'er liralık idari para cezası kesildi. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-20 18:02:36<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-