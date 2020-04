Edirne'nin tarihi çarşısı, esnafın 'WhatsApp' oylamasıyla açıldı

<br>Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de koronavirüs önlemleri kapsamında 27 gündür kapalı olan tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı, esnafın kendi aralarında kurduğu WhatsApp grubu üzerinden gerçekleştirilen oylama sonucu yeniden açıldı. Çarşının dernek başkanı Yılmaz Sanış, "Çarşının kapalı olduğu 1 ay boyunca, kurduğumuz mesajlaşma grubunda her hafta çarşıyı açalım mı, kapatalım mı diye oylama yapıyorduk. Bugüne kadar kapatılması kararı çıkıyordu" dedi.<br>Edirne'nin 5 asırlık tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı, esnafın koronavirüse karşı aldığı önlemler kapsamında 25 Mart'ta kapatıldı. 27 gün kapalı kalan çarşının esnafı, WhatsApp üzerinden kurdukları grupta bir oylama gerçekleştirdi. Çarşının açılmasını isteyen ve istemeyen olmak üzere iki farklı oy kullanılan uygulamada, oy çokluğuyla çarşının yeniden hizmete açılması kararlaştırıldı. Tarihi Alipaşa Esnaf Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, çarşıda esnafın kararının öncelikli olduğunu ifade ederek, tüm hijyen kurallarına uyduklarını söyledi. <br>Çarşının yaklaşık 1 ay boyunca kapalı kaldığını söyleyen Sanış, "Çarşının kapalı olduğu 1 ay boyunca, kurduğumuz mesajlaşma grubunda her hafta çarşıyı açalım mı, kapatalım mı diye oylama yapıyorduk. Bugüne kadar kapatılması kararı çıkıyordu. Dünkü yaptığımız oylamada esnafın çoğu çarşının 20 Nisan itibariyle açılması kararı aldı. Kararın alınmasında tamamen oylama etkili oldu. Burada esnafın kararı önceliklidir. Saat 11.00 itibariyle açıp saat 17.00 itibariyle de kapatıyoruz. Umutluyuz, inşallah hayırlı olur diyoruz hepimiz için" dedi.<br>'MASKESİZ KİMSE ÇARŞIYA ALINMIYOR'<br>Satışlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ettiklerini söyleyen Sanış, "Çarşıyı açtığımızda esnafımızla toplantı yaptık. Dikkat ederseniz tüm esnafımızda maske var. Hiçbir esnaf maskesiz çalışmayacak. Buradaki herkese yine sosyal mesafe kuralını hatırlattık. Esnafın bir araya gelmemesini, gelirlerse de sosyal mesafeyi korumalarını belirttik. Sürekli de bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Kapanmadan önce zaten dezenfektesini yapmıştık, açıldığında yine dezenfekte işlemini yaptık. Bunlara ek olarak maskesiz gelen kimseyi çarşıya almıyoruz" diye konuştu.<br>'TEDBİRLER KONUSUNDA ÇOK HASSASIZ'<br>Alipaşa Çarşısı esnafından Ahmet Tatlıses, çarşının açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Açılmasında fayda vardı çarşının. Ama bununla beraber virüse karşı tedbirlerin de alınması olmazsa olmazımız. Bu konuda esnaf olarak çok hassasız. İnşallah bu pandemiyi hep beraber dikkatli şekilde atlatacağımızı düşünüyorum" dedi.<br>Çarşıda müzik aletleri satan Emre Asker ise bir an önce normale dönmek istediklerini ifade ederek, "Tüm önlemlerimizi aldık. Maskemiz, eldivenimiz ve dezenfektanımız var. Gelen müşteriye ilk olarak dezenfektanımızı ikram ediyoruz. Normal zamanlara göre satışlar biraz düşük ama canlanacağına inanıyoruz. Herkes önlemini alacak ve en kısa zamanda normal hayata ulaşmayı umut ediyoruz" diye konuştu.<br>Esnaf Duygu Meriç de sosyal mesafe kuralına uyarak satışlarını yaptıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 1 aydır kapalıydı ve birçok esnafın sadece gelir kaynağı buradaki dükkanı olduğu için açmaya karar verdik. Sosyal mesafe kuralına uyarak satışımızı yapmaya çalışıyoruz. İşler eskisi gibi değil ama umarım en kısa sürede normale döner" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER<br>2020-04-21 08:27:07<br>

