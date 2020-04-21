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Vakıflar, Ramazan’da ecdat geleneklerini yaşatıyor

İHA

Edirne'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ecdat geleneklerini Ramazan Ayı münasebetiyle yaşatmaya devam ediyor. Bir yanda korona salgınıyla mücadele edilirken bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelere kapı kapı gezilerek, kuru gıda ve kolonya dağıtılıyor.

Vakıflar, Ramazan’da ecdat geleneklerini yaşatıyor

Edirne’de Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ecdat geleneklerini Ramazan Ayı münasebetiyle yaşatmaya devam ediyor. Bir yanda korona salgınıyla mücadele edilirken bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelere kapı kapı gezilerek, kuru gıda ve kolonya dağıtılıyor.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, “Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Türkiye’nin 81 ilinde gıda yardımı gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda bizde Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Edirne ve Kırklareli illerinde bu yardımları her ay düzenli bir şekilde yapıyoruz” dedi.

Ecdat gelenekleri yerine getiriliyor
Güneren, “Bu yardımlar vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını yerine getirilmesi amacıyla yapılıyor. Malumunuz Edirne ve Kırklareli’nde çok önemli büyük ecdadımızın bıraktığı vakıf eserleri ve vakfiyeler var. Birkaç örnek verecek olursak Selimiye Cami’nin banisi Sultan 2. Selim. Vakfın adı da tam olarak Sultan Selim Hanı Sani Bin Süleyman Han Vakfı. Örneğin bu vakfın vakfiyesini incelediğimizde ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımı yapılması, yemek yardımı yapılması ile ilgili düzenlemeler var” dedi.

“Ramazan ayı öncesi tüm adreslerimizi tamamlamış olacağız”
Güneren, “Tabi çok önemli bir dönemde geçmekteyiz. İki şey de üst üste geldi. Malumunuz Ramazan Ayı başlamak üzere. Ramazan Ayı öncesi kuru gıdaları adreslere teslim etme gayreti içerisindeydik. Ve bugün ve yarın itibariyle yapacağımız yardımlarla artık bütün ihtiyaç sahiplerine gitmiş olacak” diye konuştu.

“Sosyal mesafeyi koruyarak, maske ve kolonya dağıtıyoruz”
Güneren, yapılan yardımlar kapsamında söz konusu pandemiyi de dikkate aldıklarını dile getirerek, “Sosyal mesafeyi dikkate alarak, kişisel hijyene dikkat ederek dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Pandeminin varlığı dağıtımlarımızı herhangi bir şekilde engellemedi. Tedbirlerimizi aldık. Pandemi ile ilgili valiliklerimiz son derece yoğun çalışıyorlar. Maske dağıtımı gerçekleştiriyorlar. Biz uğradığımız evlerde maske ya da kolonya ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Var ise uğradığımız evlere bırakıyoruz” dedi. Güneren, Edirne ve Kırklareli'nde yaklaşık bin 500 kişiye kuru gıda yardımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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