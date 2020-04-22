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Gönüllü Meslek Lisesi öğretmenleri maske üretiyor

İHA

Edirne'nin Keşan İlçesinde Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli meslek dersi öğretmenleri, maske yapımına başladı. Hedef ilk etapta günde 500 adet.

Gönüllü Meslek Lisesi öğretmenleri maske üretiyor

Edirne’nin Keşan İlçesinde Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli meslek dersi öğretmenleri, maske yapımına başladı. Hedef ilk etapta günde 500 adet.
Dünyada milyonlarca insana bulaşan ve yüzbinlerce kişinin de ölümüne yol açan korona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından, virüsten korunmak amacıyla, Keşan’daki meslek lisesi öğretmenleri maske ihtiyacının karşılamak için seri üretime başladı.
Yapılan maske üretimiyle birlikte, ihtiyacın karşılanması amaçlanırken, ilk etapta 500 adet kahverengi, beyaz ve siyah renklerde maske yapılması hedefleniyor.
Yetkililer maske üretimi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “COVİD19 ile mücadele kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tüm imkanlarını ön plana koyarak, meslek liseleri Türkiye’de üretime geçti. Bunun alt yapısı Keşan’da hazırdı. Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki gönüllü kadrolu öğretmenlerimiz tarafından planlama yapıldı ve bugün itibariyle de, tam anlamıyla üretime başlandı. Burada, ilk etapta yaklaşık 500 adet üretim kapasitesi olacak. Üretim yapılırken, sosyal mesafe konusuna da, gerekli özen gösteriliyor. Bunun yanı sıra; Keşan Halk Eğitimi Müdürlüğü’nde de, 1 aydır çalışmalar devam ediyor. Şuana kadar 6 bin7 bin arasında üretim gerçekleştirildi.
Gönüllü 43 usta öğretici tarafından bu üretimler yapılmaktadır. Herkese emeğinden ötürü teşekkür ediyoruz.”
Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Okul Müdürü Ayşe Öz ve yetkililer, üretim yapılan atölyeyi ziyaret ederek, gönüllü meslek dersi öğretmelerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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