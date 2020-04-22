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Trakya Üniversitesi’nin uluslararası öğrencisinden Covid-19 mücadelesine gönüllü destek

İHA

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalı doktora öğrencisi Martin Kanev, Covid19 virüsü nedeniyle ülke olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda, ülkemizde kurulan iki yeni tanı merkezinden birinde göreve başlayan uzman biyologlar arasına girme başarısı gösterdi.

Trakya Üniversitesi’nin uluslararası öğrencisinden Covid-19 mücadelesine gönüllü destek

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalı doktora öğrencisi Martin Kanev, Covid19 virüsü nedeniyle ülke olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda, ülkemizde kurulan iki yeni tanı merkezinden birinde göreve başlayan uzman biyologlar arasına girme başarısı gösterdi.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid19 virüsü ile mücadele kapsamında, TÜSEB tarafından İstanbul ve Ankara'da iki yeni tanı merkezi kuruldu. Yerli ve ithal hızlı tanı kitlerinin devreye alınması ile test sayısının ve hızının artırılmasını amaçlayan Sağlık Bakanlığı bu kapsamda TÜSEB’e sorumluluk vererek, Ankara Mamak’taki Aziz Sancar Araştırma Merkezi ile İstanbul Ümraniye’deki Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Covid19 laboratuvarına dönüştürülmesini sağladı. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalı doktora öğrencisi Martin Kanev bu kapsamda, İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’de uzman biyolog olarak göreve başladı.
Günlük 5 bin test kapasitesi ile çalışmaya başlayan merkezlerde, hastanelere başvuran vatandaşların yanı sıra Covid19 mücadelesinde aktif çalışan sağlık personelinin de hızla taramadan geçirilmesine olanak sağlanıyor. TÜSEB'in yanı sıra çok sayıda üniversite, kamu ve özel kuruluşun verdiği desteklerle kurulan merkezlerde, konusunda uzman biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik mezunları vardiyalar halinde 7/24 prensibiyle aralıksız çalışmaya devam ediyor.
Deneyimli, nitelikli, yetişmiş uzman gücünü kullanabilmek ve bu mücadeleye doğrudan destek olabilmek amacıyla, biyolog meslek örgütleri bir araya gelerek yakın zamanda “Biyologlar İnisiyatifi Corona Acil Eylem Ekibi”ni oluşturmuş, sayıları binleri bulan gönüllü biyologlar Sağlık Bakanlığı’na başvurarak Ankara ve İstanbul’daki pandemi merkezlerinde çalışmak istediklerini belirtmişti. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalı doktora öğrencisi Martin Kanev de, ülkemizde hızla artan COVID19 salgınına karşı yürütülen mücadeleye destek olmak için gönüllü biyologlar arasına adını yazdırmıştı. Sayıları 4 bini geçen başvuru arasından seçilen isimlerden biri olan Martin Kanev, İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Covid19 Laboratuvarı’nda göreve başladı.
TÜSEB’in İstanbul Ümraniye Korona Tanı Merkezi’nde, 2 Nisan 2020 tarihinden itibaren, gönüllü biyolog olarak çalışmaya başlayan Bulgaristan uyruklu Trakya Üniversitesi öğrencisi Martin Kanev, merkeze ve çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Covid19 Test Laboratuvarı, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer alıyor. Laboratuvarın görevi, İstanbul'da çeşitli ilçelerden gelen numunelerden, qRTPCR yöntemi ile hastalık tanısı koymak. Pandemi merkezlerinde, qRTPCR bazlı testleri yaygınlaştırmak, tarama test sayısı ve hızını artırmak amacıyla, gönüllü biyologlar olarak görev alıyoruz. Ekipte, çeşitli üniversitelerden başvuran yüksek lisans ve doktora öğrencileri yer alıyor. Şu an benim görev yaptığım merkezde, sayısı 5 bine yaklaşan test kapasitesiyle tüm Türkiye'de yapılan testlerin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyoruz. Bu oldukça önemli bir rakam. Tüm dünya olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu dönemde bilime ve insanlığa faydalı olabilecek bir görevin parçası olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Umarım, özlediğimiz o mutlu ve güzel günlere hep beraber el ele döneceğiz” dedi.

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