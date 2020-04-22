Banka önlerine sosyal mesafenin korunması için bariyerli önlem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun olduğu PTT ve banka şubelerinin önüne sosyal mesafe kuralına uyulması için bariyerler konuldu.<br>Keşan'da alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Edirne Valiliği'nce şehre gönderilen demir bariyerler, sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla insanların yoğun olarak bulunduğu PTT ve banka şubelerinin önüne belediye ekiplerince yerleştirildi. Polis ve zabıta ekipleri, oluşan yoğunluk nedeniyle kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları ve işlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda sık sık uyardı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-22 17:36:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.