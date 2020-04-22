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(Görüntülü) Yol kenarında bekleyen TIR sürücüsü, başka bir TIR'ın çarpmasıyla öldü

DHA

  EDİRNE'de, beton yüklü TIR'ın çarptığı parık halindeki başka bir TIR'ın sürücüsü Yunus Saz (56), hayatını kaybetti. Kaza, TEM yolunun Edirne gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Yunus Saz'ın kullandığı 35 PIH 69 plakalı TIR arıza yaptı. Saz, TIR' yol kenarına park etti. Saz'ın arızayı haber vermesi üzerine TIR'ın dorsesi aynı firmadan Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 PMF 77 plakalı TIR'a aktarıldı. Bu sırada S.G.'nin kullandığı 34 GA 0102 çimento yüklü TIR kontrolden çıkarak, önce kenardaki TIR'ın dorsesine ardından da Yunus Saz'a çarptı. TIR, bariyere çarparak...

(Görüntülü) Yol kenarında bekleyen TIR sürücüsü, başka bir TIR'ın çarpmasıyla öldü

 <br>EDİRNE'de, beton yüklü TIR'ın çarptığı parık halindeki başka bir TIR'ın sürücüsü Yunus Saz (56), hayatını kaybetti.<br>Kaza, TEM yolunun Edirne gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Yunus Saz'ın kullandığı 35 PIH 69 plakalı TIR arıza yaptı. Saz, TIR' yol kenarına park etti. Saz'ın arızayı haber vermesi üzerine TIR'ın dorsesi aynı firmadan Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 PMF 77 plakalı TIR'a aktarıldı. Bu sırada S.G.'nin kullandığı 34 GA 0102 çimento yüklü TIR kontrolden çıkarak, önce kenardaki TIR'ın dorsesine ardından da Yunus Saz'a çarptı. TIR, bariyere çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Saz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü S.G. ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne <br>2020-04-22 22:43:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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