Trakya'da 23 Nisan sosyal mesafeli kutlandı

<br>Mehmet YİRUNÜnsal YÜCELRuhan YALÇINOlgay GÜLER/EDİRNETEKİRDAĞ, (DHA)EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak kutlandı.<br>Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamaya İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Zakir Tercan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katıldı. Tören sonrasında tüm okulların hoparlörlerinden 100'üncü Yıl Marşı yayınlandı.<br>ÖĞRENCİLER EVLERİNDEN FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞACAKLAR<br>Edirne'de 23 Nisan programı kapsamında ayrıca öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirlerini, şarkılarını ve evlerinde yapacakları diğer tüm bayram etkinliklerini yansıtacak fotoğraf ve videolar hazırlayacaklar. Öğrenciler görüntüleri sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanlığı'nın #yüzyıllaryaşa23nisan ile Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün #23NisandaEdirne etiketleriyle birlikte gün boyu paylaşacak.<br>Keşan ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene, Keşan İlçe Mili Eğitim Müdürü İlhan Saz, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından sona erdi. <br>Tekirdağ'daki Atatürk Anıtı önünde, sosyal mesafeye uygun olarak yapılan kutlamaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi. <br>Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki törene Kaymakam Cafer Sarılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Milli Eğitimi Müdürü Hüseyin Erdoğan ile öğretmenler katıldı. Törende konuşan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılını daha coşkulu kutlamam isterdik ama maalesef tüm dünyayı saran koronavirüs tedbirlerimizi alarak çelenk koymayı gerçekleştirdik" dedi.<br>Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kalkan, TBMM'nin açılışı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm yurtta kutlandığını söyledi. Törene, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile protokol üyeleri katıldı.<br>DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN-Ünsal YÜCEL-Ruhan YALÇIN-Olgay GÜLER/EDİRNE,TEKİRDAĞ,(DHA)-<br>2020-04-23 12:03:36<br>

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