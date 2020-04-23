Edirne'de çocuklara oyuncak dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA) EDİRNE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı evde kutlayan çocuklara, Vefa Destek Grubu'nca oyuncak ve Türk bayrağı dağıtıldı.<br>Edirne Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda koronavirüsü salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan çocukları unutmadı. Vefa Destek Grubu'nun Gazimihal Mahallesi'nden başladığı oyuncak dağıtımına Vali Yardımcısı Ali Uysal da eşlik etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak dağıtım yapılırken, oyuncak ve Türk bayrağı alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.<br> DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU<br>2020-04-23 16:10:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.