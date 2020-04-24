16 yaşındaki 2 hırsızlık şüphelisine 'ev hapsi' cezası

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçuna karıştıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.G. (16) ve İ.O. (16), çıkarıldıkları mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.G. ve İ.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, geçen hafta da İspat Cami Mahallesi İspat Sokak üzerindeki bir apartmandan çaldıkları 2 bisiklet, 6 çift ayakkabı ve terlikleri taşıdıkları sırada polise suçüstü yakalandıkları, ifadelerinden sonra dışarıda oldukları için '20 yaş ve altı' yasağı nedeniyle 3 bin 180'er lira ceza yazılarak, serbest bırakıldıkları öğrenildi.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve İ.O., çıkarıldıkları mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-24 10:53:28<br>
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