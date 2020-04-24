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YORUM KURALLARINI OKUDUM

16 yaşındaki 2 hırsızlık şüphelisine 'ev hapsi' cezası

DHA

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçuna karıştıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.G. (16) ve İ.O. (16), çıkarıldıkları mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.G. ve İ.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, geçen hafta da İspat Cami Mahallesi İspat Sokak üzerindeki bir apartmandan çaldıkları 2 bisiklet, 6 çift ayakkabı ve...

16 yaşındaki 2 hırsızlık şüphelisine 'ev hapsi' cezası

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçuna karıştıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.G. (16) ve İ.O. (16), çıkarıldıkları mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.G. ve İ.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, geçen hafta da İspat Cami Mahallesi İspat Sokak üzerindeki bir apartmandan çaldıkları 2 bisiklet, 6 çift ayakkabı ve terlikleri taşıdıkları sırada polise suçüstü yakalandıkları, ifadelerinden sonra dışarıda oldukları için '20 yaş ve altı' yasağı nedeniyle 3 bin 180'er lira ceza yazılarak, serbest bırakıldıkları öğrenildi.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve İ.O., çıkarıldıkları mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-04-24 10:53:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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