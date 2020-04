Trakya Üniversitesi Millet Kıraathanesi’nden evlere kitap servisi

Trakya Üniversitesi Millet Kıraathanesi, dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle evlerde bolca vakit geçirilen bugünlerde, kapıya kitap servisi hizmetini başlatarak önemli bir çalışmaya daha imza attı.

Millet Kıraathanesi yeni hizmetiyle, envanterine kayıtlı kitapları, yaş sınır olmaksızın dileyen herkesin evine kadar ulaştırıyor. Özel cihazlarda dezenfekte edilen ve hijyenik bir şekilde paketlenen kitaplar, Millet Kıraathanesi’nin web sitesinde yer alan form aracılığıyla talep edilebiliyor. Millet Kıraathanesi’nde yer alan, her yaş grubuna hitap eden farklı içeriklerdeki kitaplar, ev adreslerine, özel kıyafetli görevliler tarafından teslim ediliyor. Felsefe, psikoloji, sanat, edebiyat, dinî, çocuk kitapları gibi birçok farklı kategorideki eserler, https://milletkiraathanesi.trakya.edu.tr/ adresindeki talep formuyla sipariş edilebiliyor. Okunulan kitapları yine evlerden teslim alan Trakya Üniversitesi Millet Kıraathanesi, bilgi dünyasının kapılarını evlerinde kalan herkese sonuna kadar açıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Türkiye’de bir ilk olan bu uygulamayı Edirne’de başlatmış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Cevdet Kılıç, “Salgın nedeniyle evde kaldığımız bugünlerde, normal zamanlarda yapmayı planladığımız ama fırsat bulamadığımız başlıca aktivitelerden biri olan kitap okumak için bol bol vaktimiz var. Okumak istediğimiz ama evimizde olmayan kitapları Trakya Üniversitesi Millet Kıraathanesi olarak evinize kadar ulaştırıyoruz. Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama ile özel cihazlarla dezenfekte edilen kitaplar hijyenik bir şekilde paketlenerek, koruyucu kıyafetli çalışanlarımız tarafından evlere teslim ediliyor ve kitap okunduğunda yine evlerden teslim alınıyor. Edirneli vatandaşlarımız evde kalsın, evde kalırken de kitap okusun diye, istedikleri kitabı ayaklarına kadar götürüyoruz. Bu zor günler geçtiğinde Millet Kıraathanemiz, yine o cıvıl cıvıl kalabalık günlerine dönecek. Ziyaretçilerimize yine her zaman olduğu gibi çayımızla, kurabiyemizle ağırlayacağız.” dedi.

Trakya Üniversitesi Millet Kıraathanesi’nin, milletin yeri olduğunu, tüm Edirne’nin Kıraathane’yi benimsediğini ve her gün yüzlerce kitapseveri ağırladığını belirten Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Edirne’nin en aktif kültür alanlarından biri olan Millet Kıraathanemiz, normal dönemde her gün yüzlerce kitapseveri ağırlıyor. Yine Kıraathanemiz içerisindeki dersliklerde farklı niteliklerde eğitimlere ev sahipliği yapıyoruz. Kitap okurken çayımızı yudumladığımız ve Selimiye’nin gölgesinde huzur bulduğumuz Millet Kıraathanemiz, ziyaretçileriyle bağını korumak ve kitap okumak isteyen herkese kitabını ulaştırmak için yeni bir uygulama başlattı. Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama ile envanterimizde kayıtlı yaklaşık 6.500 kitabımızı isteyen okuyucularla buluşturuyoruz. Bunun için Millet Kıraathanemizin web sayfasında yer alan başvuru formunun doldurulması yeterli. Bu önemli hizmet ile Edirne halkına ‘Evde kal, kitap oku.’ mesajını veriyoruz. Trakya Üniversitesi, bugüne kadar olduğu gibi, benzer uygulamalarla milletimizin ve Edirne’nin hizmetinde olmaya devam edecek. Bu değerli çalışmanın hayata geçirilmesinde emek veren, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin ve Millet Kıraathanesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

