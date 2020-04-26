Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

<br>Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),(DHA) EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kafası plastik bidona sıkışan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı.<br>İpsala'ya bağlı Sarpdere köyünde bir çoban köpeğinin kafası plastik bidona sıkıştı. Köpeği görenler durumu Doğa Koruma Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlüğün yönlendirmesi ile köye giden Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, plastik bidonu keserek köpeğin başını sıkıştığı yerden kurtardı. Bitkin düşen köpek, su verilip beslendi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL<br>2020-04-26 14:47:34<br>
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