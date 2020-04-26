Dışarı çıkmaması gereken 14 yaşındaki çocuk 1 haftada 11 ayrı suç işledi

Edirne’nin Keşan ilçesinde daha önce hırsızlık suçuna karışan ve ev hapsinde olan 14 yaşındaki hırsız rahat durmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması kısıtlı olan S.G., bir hafta içinde tam 11 ayrı suç işledi.

Keşan'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir evde hırsızlık meydana geldi. Hırsızın girdiği evden televizyon, telefon ve çeşitli ziynet eşyaları çalındı. Keşan Polis Merkezi Amirliğince soruşturması devam eden hırsızlık olayı ile ilgili çalışmalar sırasında yapılan olay yeri incelemesinde, suç mahallinde S.G. (14) isimli şahsın parmak izleri bulundu.

Parmak izi tespiti yapılan ve daha önce de aralarında ayakkabı, bebek arabası, bisiklet ve demir hırsızlığı gibi suçlardan geçtiğimiz günlerde 60 gün ev hapsi verilen S.G., tekrar yakalanarak gözaltına alındı.

Ev hapsi cezasına uymayıp 2 farklı suç daha işlemesi üzerine gözaltına alınan S.G., ifadesinde hırsızlıkla ilgili olarak, çalmış olduğu bebek arabasını Z.K. isimli bir kişiye 30 TL karşılığında sattığını, suçu da 14 yaşındaki C.K. isimli bir başka bir çocukla işlediğini itiraf etmesi üzerine, bebek arabası ve Z.K. polis merkezine getirildi.

Bebek arabası sahibine iade edilirken, onu satın alan Z.K. hakkında ayrıca "suç eşyasını satın almak" olayından işlem yapılırken şüpheli C.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

1 haftada toplam 11 hırsızlık suçu işleyen S.G. ise savcı talimatıyla Polis Merkezi Amirliğinden serbest bırakıldı.

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